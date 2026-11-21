El IVAM y el Oceanogràfic inauguran su alianza con el regreso al mar de una tortuga recuperada - IVAM/OCEANOGRÀFIC

VALÈNCIA, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Institut Valencià d'Art Modern (IVAM) ha organizado, en colaboración con la Fundación Oceanogràfic, una jornada de sensibilización ambiental que culminará con la liberación de una tortuga marina de vuelta al mar.

La actividad se celebrará el próximo martes, 24 de noviembre, a las 16.30 horas en la playa de La Garrofera (frente al hotel Sidi Saler) y servirá como acto inaugural del primer convenio de colaboración suscrito entre ambas entidades, informan en un comunicado.

Los asistentes presenciarán en directo la vuelta a su hábitat natural de un animal recuperado tras sufrir un incidente en el litoral valenciano y podrán conocer de cerca el resultado final de la labor científica y veterinaria de protección de la biodiversidad mediterránea que lleva a cabo la Fundación Oceanogràfic.

El ejemplar que regresará al mar ha completado su proceso de curación en la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) del Mar, el hospital marino del Oceanogràfic de València considerado el centro más grande de España y uno de los mayores de Europa especializados en la rehabilitación de tortugas marinas. Aunque sus instalaciones cuentan con la capacidad para asistir a cualquier especie varada en el litoral, casi el cien por cien de su actividad se centra en la tortuga boba, especie característica del Mediterráneo.

De forma previa a la suelta del animal, los participantes disfrutarán de un programa educativo diseñado para dar a conocer el trabajo de cuidado y rescate que realiza la Fundación Oceanogràfic. El personal de la Fundación detallará el funcionamiento de la Red de Varamientos de la Comunitat Valenciana, un dispositivo de respuesta rápida en el que la entidad desempeña un papel fundamental a través del ARCA del Mar.

Posteriormente, apoyándose en material didáctico y muestras científicas reales, se ofrecerá una charla sobre la biología, la distribución geográfica y las principales amenazas a las que se enfrenta la tortuga en la actualidad. Asimismo, los especialistas explicarán las buenas prácticas ciudadanas en el medio marino.

La actividad se enmarca en la línea 'Museo Anfibio' del IVAM que busca conectar el museo con su territorio y abrir espacios de encuentro, reflexión y acción en torno a los retos socioambientales contemporáneos, integrando la sostenibilidad y el cuidado del entorno en la programación cultural de la institución. Es gratuita y requiere reserva previa gratuita a través de la web oficial del IVAM.

ALIANZA ESTRATÉGICA ENTRE ARTE Y MEDIOAMBIENTE HASTA 2030

Esta suelta inaugural es la primera iniciativa del convenio de colaboración entre el IVAM y la Fundación Oceanogràfic, un acuerdo vigente durante cuatro temporadas --desde 2026-2027 hasta 2029-2030-- que contempla hasta diez actividades anuales artístico-medioambientales en ambas sedes y en parajes naturales.

De esta forma, la alianza impulsará el intercambio de profesionales, la reserva cruzada de plazas para sus públicos y la difusión conjunta con el objetivo de fortalecer el ecosistema cultural y ambiental valenciano.