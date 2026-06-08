El IVAM prepara una "gran fiesta del eclipse" en Castell de Cabres

Día Internacional de los Museos 2026 Observación solar. Sesión de puertas abiertas del programa De todas las colinas llegaban gritos. - MIGUEL LORENZO

VALÈNCIA 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Institut Valencià d'Art Modern (IVAM) impulsa una jornada especial en la localidad castellonense de Castell de Cabres para celebrar el eclipse el 12 de agosto, en un enclave privilegiado para observar este fenómeno astronómico.

Concebida como una celebración abierta y participativa, esta "gran fiesta del eclipse" combinará arte, música, mediación cultural y observación astronómica para convertir el eclipse en una experiencia compartida, avanza Cultura de la Generalitat.

Previamente, el IVAM celebra el próximo 10 de junio la sesión de clausura de 'De todas las colinas llegaban gritos', un programa que durante los últimos nueve meses ha articulado un espacio de investigación en torno a los fenómenos naturales, tomando como punto de partida el eclipse solar total que tendrá lugar el 12 de agosto.

La sesión final del programa, comisariado y coordinado por Taller Placer, se concibe como antesala de la celebración del eclipse, un acontecimiento excepcional que será visible desde la Comunitat Valenciana y gran parte de la Península Ibérica.

Esta jornada comenzará con la presentación de la publicación autoeditada 'De todas las colinas llegaban gritos', que recoge los procesos, reflexiones y materiales generados durante el desarrollo del proyecto. Continuará con una merienda y con una actuación de la rondalla MAJAO, que acompañará una celebración abierta a todos los asistentes.

La asistencia a estas sesiones es con inscripción previo en la web del IVAM. El programa ha reunido a un grupo de participantes, la Comisión de Fiestas, para abordar los procesos de investigación en torno al arte, la vida y la naturaleza.

Entre las actividades organizadas en el marco del programa destaca un taller de creación colectiva a través de la voz y el folclore, una sesión de observación solar, la creación de dispositivos para mirar el sol o la visita de invitados del Planetario de Castellón.