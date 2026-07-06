El IVAM presenta una acción sonora en torno a la instalación inmersiva 'Radix', dirigida por Tania Candiani

Tania Candiani en la exposición 'Radix' - MIGUEL LORENZO-IVAM

VALÈNCIA, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Institut Valencià d'Art Modern (IVAM) presenta este martes, a las 20.00 horas, una acción sonora en directo vinculada a la exposición 'Radix', de la artista mexicana Tania Candiani. La propuesta será interpretada por el colectivo femenino Demeter's Project, integrado por músicas de formación clásica, bajo la dirección de la propia autora.

A través de esta propuesta, las intérpretes generan un ambiente de sonidos con respiraciones, ecos y vibraciones que, combinados con la luz y el espacio de la sala, provocan la sensación de estar dentro de un ecosistema, donde todo está conectado y cambia con el tiempo, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

La muestra 'Radix' presenta una instalación inmersiva que explora los ecosistemas subterráneos y los procesos biológicos que tienen lugar bajo la superficie terrestre.

El proyecto forma parte de la línea de trabajo 'Museo Anfibio' del IVAM y propone una aproximación a las conexiones, flujos y redes que conforman estos entornos, invitando a reflexionar sobre la relación entre las personas y el medio natural.

Tras la acción sonora, la actividad se trasladará al vestíbulo donde la comisaria de la muestra y directora del IVAM, Blanca de la Torre, y la propia Candiani presentarán el catálogo 'Radix', editado específicamente con motivo de esta exposición.

La publicación, configurada como una extensión teórica y visual del proyecto expositivo, profundiza en el análisis de las realidades ocultas bajo el subsuelo. El libro reúne textos de Blanca de la Torre, Kati Kivinen y la curadora y escritora Sophie J. Williamson.

Además, el catálogo incluye un cuaderno de trabajo de la artista, donde sus propios dibujos dialogan con citas impresas e imágenes procedentes de los fondos históricos de la Biblioteca del Jardí Botànic 'José Pizcueta' de la Universitat de València.