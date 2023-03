El IVAM reivindica el "mítico" diseño de La Nave: "Queríamos ser notarios de nuestro tiempo"

VALÈNCIA, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Institut Valencià d'Art Modern (IVAM) presenta la exposición 'La Nave 1984-1991', un repaso a los siete años de trayectoria de este colectivo valenciano de diseño gráfico que emprendió un "desafío por lo moderno" y creó algunos de los iconos e imágenes que perviven en la sociedad valenciana actual.

La muestra revisita los proyectos más significativos desarrollados por los once miembros del colectivo de La Nave realizados para empresas e instituciones y que, en su conjunto, conforman "una exposición de diseño para toda la sociedad". "No queríamos una exposición de diseño para diseñadores porque entendemos el diseño como un espejo de la sociedad que lo produce".

Así lo ha explicado Daniel Nebot, uno de los componentes de La Nave, durante la presentación de la selección, que ha tenido lugar este miércoles en el museo valenciano y en la que también ha participado Nacho Lavernia, como otro de los representantes, junto con la directora del IVAM, Nuria Enguita. La muestra permanecerá en abierta hasta el próximo 10 de septiembre.

"Es una exposición exhaustiva y bellísima, ya que nos introducimos en un paisaje que es nuestro", ha asegurado Enguita, quien ha puesto en valor el trabajo de "un colectivo ya mítico" que "no ha dejado de significar y de estar presente". "Es una referencia estética para varias generaciones", ha reconocido.

El recorrido se articula a través de dos lenguajes museográficos. El primero se expresa en vertical, mediante 32 gigantografías, grandes imágenes de tres por tres metros, que recogen algunos de los proyectos más significativos y recordados del colectivo, como pueden ser el logo de la EMT, del Instituto Nacional de Estadística, la imagen gráfica de la discoteca ACTV o el símbolo de la Generalitat Valenciana. Estas reproducciones, en palabras de Nebot, remarcan "el gráfico por el gráfico".

Un segundo lenguaje se despliega en horizontal, mediante las mesas de exposición en las que se presentan con más profundidad y detalle un total de 47 "escenarios", que responden a otros tantos proyectos desarrollados para encargos de empresas privadas o instituciones públicas. Entre ellos se encuentra el primer encargo que reunió a todos los componentes de La Nave: el diseño de un pabellón para exponer los recién creados Premios Valencia Innovación.

La muestra huye de querer ser una "exposición nostálgica", según ha afirmado Lavernia, quien ha asegurado que el trabajo que se expone en la sala es "muy moderno, muy actual y no ha caducado", ya que incluso hay imágenes de marcas que todavía están en uso.

"ESTABA TODO POR HACER"

La Nave nace en 1984, en un escenario donde "había que cambiarlo todo". "España tenía que cambiar de cara, cambiar la cara gris del franquismo", ha explicado Lavernia. Las empresas, que en la década de los 80 vivía en su gran mayoría de "copiar o explotar licencias extranjeras" --en palabras del diseñador-- se dieron cuenta de "que tenían que competir ya en mercados europeos".

"Vivíamos todos en un país que no nos correspondía. Estábamos desfallecidos de vanguardia", ha expresado Nebot, quien ha relatado cómo por aquel entonces "estaba todo por hacer". "Teníamos todos muchas cosas que decir y había muchas ganas de escuchar", ha continuado, y ha negado la idea de que como colectivo persiguieran un estilo propio: "Queríamos un estilo a nivel de país que estuviese a la altura del internacional".

Ambos componentes han recordado aquellos años como una etapa en la que "había mucha ilusión". "Queríamos ser notarios de nuestro tiempo y de la sociedad en la que estábamos viviendo", ha continuado Nebot, quien ha asegurado que "el país --España-- no era diferente, pero nos habían puesto unas cortinas muy gordas por las que no entraba el sol", ha relatado en referencia a la dictadura.

"MÁS LIBERTAD QUE AHORA"

Nebot y Lavernia han contrastado los años activos de La Nave con el trabajo de diseño en la actualidad, y han coincidido en que "antes trabajaban con más libertad que ahora". Lo han achacado a la irrupción del marketing en el campo del diseño: "El marketing tiene más peso que el diseño, cuando antes a penas existía", ha señalado Lavernia.

"Si se tiene que reclamar algo en cuanto a la calidad de lo que se hace ahora, que no es mejor ni peor, simplemente es diferente porque el encargo es diferente, es el riesgo del diseñador", ha remarcado Nebot, quien ha lamentado que, hoy en día, "hay poquísima ambición".

FALTA DE "AMBICIÓN" EN PROYECTOS EN VALÈNCIA

En este sentido, Nebot ha puesto el foco en los proyectos urbanísticos de València, en los cuales ha reiterado que "no existe ambición". "La plaza de la Reina que tenemos... ¿Os imagináis el señor que diseñó la plaza del Louvre si se lo hubiera planteado como la plaza de la Reina? ¿Está mal? Ni mal ni bien, no tiene ninguna ambición y, por tanto, no tiene ninguna ilusión", ha manifestado el artista.

"Cuando te dan un proyecto de diseño tienes que intentar llevarlo al límite y ahí está la maestría de equivocarte", ha defendido Nebot, quien ha señalado que la excepcionalidad de un proyecto reside en "el límite, entre el más absoluto éxito y el más absoluto fracaso". "En ese punto lo tienes que dejar".

Así, ha coincidido en la responsabilidad de la irrupción del marketing, el cual "no tiene en cuenta la trascendencia, sino la cuenta de resultados". "Siempre pone el límite --en referencia al marketing-- muy por debajo de donde está la excelencia. Genera un ecosistema que no está mal, pero que es muy mediocre".