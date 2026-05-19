El IVAM reúne a los escritores Andrés Neuman y Jorge Carrión para dialogar sobre arte y literatura

Jorge Carrión - SERGIO RUIZ

VALÈNCIA, 19 May. (EUROPA PRESS) -

El Institut Valencià d'Art Modern (IVAM) acoge este miércoles a las 19.00 horas una conversación entre los escritores Andrés Neuman y Jorge Carrión que servirá como espacio de reflexión sobre la labor literaria de Neuman y su conexión con la obra artística del escultor Julio González.

El encuentro se enmarca dentro del ciclo 'Escrituras cactus' comisariado por el propio Carrión y de las actividades programadas por el Día Internacional de los Museos, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

La charla servirá de escenario para la presentación de la publicación 'Escrituras cactus', un libro que reúne cuentos, relatos, crónicas y poemas inéditos inspirados en la obra y la persona de Julio González. Esta publicación nace a partir del ciclo homónimo, un espacio donde destacadas plumas exploran perspectivas menos transitadas y generan nuevas conexiones culturales en torno a la figura del escultor.

Durante la conversación, que tendrá lugar en la propia galería que alberga las obras de Julio González, Neuman analizará una obra concreta del escultor para abordar cuestiones sobre la pasión amorosa como un fenómeno tanto psicológico como lingüístico y matérico.

El escritor y filólogo Andrés Neuman (Buenos Aires, 1977), profesor de literatura y colaborador en medios como El País o Clarín, se ha consolidado como uno de los autores más destacados de su generación gracias a una prolífica obra traducida a más de catorce idiomas.

Finalista del Premio Herralde en su debut con 'Bariloche' (1999), alcanzó la consagración internacional con su cuarta novela, 'El viajero del siglo' (2009), galardonada con los premios Alfaguara y de la Crítica. Su versatilidad literaria abarca también la poesía o el relato breve, género este último en el que destaca tanto por sus libros de cuentos como por su labor teórica y de divulgación.

Tras la visita de los escritores María Negroni, Miguel Ángel Hernández, Sara Barquinero y Estela Sanchis, la charla de Neuman es la quinta sesión del ciclo 'Escrituras cactus', que se completará con la participación de Agustín Fernández Mallo, Manuel Baixauli y Alicia Kopf. El ciclo se enmarca en la celebración del 150º aniversario del nacimiento de González, uno de los escultores más importantes del siglo XX y una de las bases fundacionales del IVAM.