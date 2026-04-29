El IVAM se sumerge en la "fabulación ecológica" de Tania Candiani en una muestra que navega entre lo real y lo ficticio - IVAM

VALÈNCIA, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Institut Valencià d'Art Mordern (IVAM) se sumerge en la "fabulación ecológica" de la artista Tania Candiani (México, 1974) en una muestra que navega entre lo real y lo ficticio y que invita a "sintonizar" con el universo de criaturas híbridas y plantas vivas de la mexicana.

'Radix', que se podrá visitar desde el 29 de abril hasta el 6 de septiembre en la galería 3 del museo, se ha presentado este miércoles en el Centre Julio González y ha contado con la presencia de su directora y comisaria de la muestra, Blanca de la Torre; de la secretaria autonómica de Cultura, Marta Alonso, y de la propia artista.

Candiani propone una instalación inmersiva que está concebida como "un ecosistema híbrido" donde conviven plantas vivas, esculturas de vidrio soplado, organismos suspendidos, un raizotrón, proyecciones audiovisuales en diálogo cruzado y una composición sonora octofónica que envuelve el espacio.

De este modo, la artista crea un sistema multisensorial en el que ningún elemento se presenta aislado y donde "las esculturas, el sonido, la luz, la materia viva, las imágenes y la arquitectura "envuelven al visitante y lo invitan a habitar el espacio".

En este sentido, Blanca de la Torre ha destacado que este proyecto representa "muy bien" la idea de Museo Amfibio-IVAM que el centro de arte pretende impulsar para convertirse en "una institución-organismo capaz de respirar, mutar y responder a su entorno".

"Se trata de pararnos a reflexionar cómo podemos ser un organismo vivo, un organismo que respira, que se piensa desde la ecodependencia, desde la interdependencia, que transporta igual que los anfibios, materiales y energías, pero que también transporta memorias, transporta pasado, presente y futuros posibles, esos futuros que nos gustaría habitar", ha indicado.

"UN MUNDO SUBTERRÁNEO QUE HABITA DEBAJO DEL MUSEO"

La también comisaria ha señalado que la exposición permite al público encontrarse con "un mundo subterráneo que habita debajo del museo" y que "se trata más de un universo, de una fabulación ecológica, que ha creado Tania, habitada por diferentes seres, en muchos casos seres híbridos".

"Vais a ver unas criaturas de vidrio soplado que navegan entre lo animal, lo vegetal, lo mineral, lo fúngico. Vais a ver un territorio exuberante de plantas vivas. Vais a encontrar también un rizotrón, que es un dispositivo científico que se utiliza, precisamente, para investigar el desarrollo de las raíces, para no tener que arrancarlas. Vais a ver también audiovisuales, vais a ver un par de vídeos que nos sumergen tanto en esa parte de las raíces de la tierra como en la inmensidad del océano, de los corales. Y vais a ver también un sonido octofónico, esos ocho canales que exploran la parte tan fundamental del sonido de Candiani", ha expuesto.

Asimismo, De la Torre ha indicado que, como "nota diferencial" de la muestra, antes de adentrarte en ella, se exhibe el texto explicativo y un archivo compuesto por algunos dibujos de libros del siglo XVII del Jardín Botánico de València que se combinan con algunos de la propia artista "que navegan entre lo ficticio y lo real y entre lo especulativo y lo científico".

Por su parte, Tania Candiani ha explicado que el visitante se va a encontrar en 'Radix' con una sala en oscuridad donde "poco a poco" sus ojos "se van a ir adaptando y, de pronto, van a ver cosas que no habían visto y van a darse cuenta que, en realidad, está sucediendo en un momento superpoder en donde sus ojos ya se adaptaron y empiezan a ver algo de invisible".

Así, la artista invita a todos aquellos que se pasen por su exposición a "sintonizar con ese tiempo profundo" y a hacerlo "desde el sentido de la escucha, pero también desde esa pausa que requiere el proceso de adaptación".

La secretaria autonómica de Cultura ha destacado que este proyecto "sitúa a la Comunitat Valenciana en el mapa internacional de la innovación cultural" y sobre el trabajo de la artista, ha afirmado que articula "arte, ciencia, tecnología y pensamiento ecológico".

Y, ha asegurado que representa "una forma de producción artística alineada con las prioridades de las políticas culturales actuales: la transversalidad disciplinar, la investigación avanzada y la capacidad de generar proyectos que dialogan con grandes debates globales".

La exposición cuenta con la coproducción de LABoral Centro de Arte y Creación Industrial, donde itinerará a partir de 2027.