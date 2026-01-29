El IVAM vuelve a ser la institución cultural valenciana mejor valorada mientras Les Arts y MACA escalan al segundo lugar

Archivo - Fachada del Institut Valencià d'Art Modern (IVAM) - GVA - Archivo

VALÈNCIA, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Institut Valencià d'Art Modern (IVAM) ha repetido este año como institución cultural mejor valorada de la Comunitat Valenciana en 2025, un año en el que destacan las subidas de posición del Palau de les Arts Reina Sofia y el Museo de Arte Contemporáneo de Alicante (MACA), que han subido su respaldo hasta empatar en la segunda posición.

Así lo refleja la nueva edición del Observatorio de la Cultura que ha presentado este jueves Fundación Contemporánea, en su informe 'Lo mejor de la cultura 2025'. La lista, que destaca más de 500 propuestas de toda España, ha contado con la participación de 443 profesionales de la cultura, (196 mujeres y 247 hombres), de los cuales un 46,3 por ciento trabajan en una organización cultural pública, un 36,8 por ciento en una organización cultural privada y el 16,9 por ciento restante como profesionales independientes del sector, que han contestado el cuestionario durante los meses de noviembre y diciembre de 2025.

Si un año antes el Centro de Arte Hortensia Herreo había ascendido al segundo lugar, esta vez Les Arts y el MACA han adelantado al centro privado, que comparte a su vez la cuarta posición con el Museo de Bellas Artes de València.

El ranking valenciano continúa con Abierto València, que pasa del noveno lugar en 2024 a la sexta posición en 2025. El séptimo lugar lo comparten CaixaForum (que sube de la posición diez) y Centre Cultural La Nau (14 puesto un año antes), seguidos también en empate por Russafa Escènica y el MuVIM en novena posición. Este último es novedad en el ranking.

A otro escalón, comparten el 11 puesto el Centre del Carme Cultura Contemporánea (CCCC) --con una caída destacada porque el año anterior estaba en tercer lugar--, Dansa Valencia (baja desde el quinto lugar), L'ETNO, Bombas Gens, València Design Fest, EACC y Festival Bucles.

Asimismo, cinco instituciones y actividades representan a la Comunitat Valenciana en el ranking nacional: IVAM (14), Les Arts (36), el Centro Hortensia Herrero (38) (52), Dansa València y el MACA (52).

VALENCIANOS IMPRESCINDIBLES

El estudio elabora también rankings de 'imprescindibles separados por categorías. Así, en la lista de museos y centros de arte imprescindibles de España hay dos valencianos: IVAM (6) y Centro de Arte Hortensia Herrero (13). El Palau de Les Arts está entre los teatros imprescindibles de España, concretamente en el puesto cinco.

La siguiente presencia valenciana en las listas de imprescindibles se encuentra en el apartado festivales de teatro, donde Dansa València ocupa un sexto lugar.

LA CUARTA COMUNIDAD CON MEJOR OFERTA

Por otro lado, la Comunitat Valenciana vuele a situarse en la cuarta posición respecto a las comunidades autónomas con mayor calidad e innovación en su oferta cultural. Si bien se mantiene en el mismo puesto, su puntuación baja del 40,2% al 37,8%.

En cuanto a las ciudades, València sube un puesto en su valoración y se sitúa en cuarta posición, solo por detrás de Madrid, Barcelona y Bilbao. Su puntuación mejora del 54,1% al 62,5%. Alicante se ha mantenido en la posición 28, que comparte con Salamanca, y Castellón está en el puesto 42, que es la penúltima posición y la comparte con Cartagena y Lleida.

SANTOS JUANES Y ROIG ARENA

Asimismo, entre las novedades culturales del año en España se destacan dos de la Comunitat Valenciana: la restauración de los Santos Juantes y el Roig Arena.

Respecto a este último, ha debutado en el ranking de la Comunitat Valenciana compartiendo el 18 puesto junto a Espai La Granja, Ensems, Festival 10 Sentidos y Sagunt a Escena.

REINA SOFÍA, MEJOR INSTITUCIÓN EN ESPAÑA

El Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía se ha convertido en 2025 en la institución cultural mejor valorada de España, seguido del Museo del Prado --que baja una posición-- y el Festival de San Sebastián que mantiene el tercer lugar.

Según el informe, el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza sube una posición y consigue el cuarto lugar al superar al Museo Guggenheim. Tras ellos, continúan el ranking el Teatro Real--que mejora dos posiciones--, el CaixaForum, el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona --baja dos posiciones--, la Fundación Juan March y el Festival de Málaga (ambos con la misma valoración que Matadero Madrid).

La relación se completa con hasta 116 instituciones y actividades de toda España. Entre las entradas más destacadas de este año en el ranking, destacan Mondiacult (42), la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca (50), el MACA de Alicante (52), el Teatre Lliure de Barcelona (56) y el CGAC de Santiago de Compostela (56).

Asimismo, la Fundación Contemporánea valora la progresión de Teatros del Canal que sube 38 puestos, Fundación Cerezales, que logra 38 números más, The MOP Foundation, sube 29, Tabakalera (+22) y el Museo Helga de Alvear (+18).

Sin embargo, las instituciones menos valoradas han sido la Quincena Musical de San Sebastián, el Atlàntida Film Fest (Palma), el Festival de Cine Europeo en Sevilla, el Festival Internacional del Cante de las Minas, la Benéfica de Piloña, el Madrid Design Festival y San Diego Comic-Con Málaga con 1,8 por ciento de puntuación.

De cara a 2026, el sector cifra de media su previsión de crecimiento en un 2,88 por ciento, en línea con la inflación y más de un punto por encima de la previsión de hace un año. La previsión es mejor para los panelistas del sector privado (4,39%) que para los del sector público (1,80%) y los profesionales independientes (2,53%).