Iván Tortajada reivindica huerta, tradición y noches "a la fresca" en un gran mural en Benifaraig

El artista fallero Iván Tortajada realiza una alegoría de l'Horta y reivindica la tradición de compartir el tiempo "a la fresca" en el mural 'De Benifaraig a Benifaraig', que ha creado para una de las calles principales de esta pedanía de València. - MAO

VALÈNCIA, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El artista fallero Iván Tortajada realiza una alegoría de l'Horta y reivindica la tradición de compartir el tiempo "a la fresca" en el mural 'De Benifaraig a Benifaraig', que ha creado para una de las calles principales de esta pedanía de València.

Tortajada, licenciado en Bellas Artes y máster en producción artística por la Universitat Politècnica de València, ha cosechado numerosos premios y reconocimientos, el último de ellos, el primer premio infantil en la categoría Especial con la falla 'Ensenyant aprendràs' de la Comisión Convento Jerusalén-Matemático Marzal.

La obra se ubica en la fachada de una de las casas situadas en la principal calle de Benifaraig --donde el artista es vecino y tiene su taller--, gracias a la cesión del propietario.

El creador detalla que el mural representa una alegoría de l'Horta Nord con el mapa de Benifaraig dibujado en el vestido. La huerta rodea el pueblo, donde el día y el trabajo de los vecinos agricultores hacen crecer las frutas y las verduras en los campos, y donde las noches se pasan a la fresca.

Para ello, el artista ha dibujado a Carmen y Trini, dos vecinas de su propia calle que visitan su taller y siempre van a comprobar que esté todo preparado el día del transporte de la falla.

"Ha sido una experiencia muy bonita estar pintando en el pueblo porque, al final, era un punto de encuentro, la gente se paraba y ya entre ellos también se ponían al día. Ha sido muy bonito ver esa unión del pueblo alrededor del mural y también te llena mucho poder aportar algo de tu trabajo al pueblo y que quede ahí reflejado. Normalmente yo trabajo haciendo fallas que luego se queman y desaparecen y, en este caso, el mural permanece", ha reflexionado Tortajada en declaraciones a Europa Press TV.

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha visitado este martes el lugar donde luce el mural y ha subrayado la apuesta del Ayuntamiento por "combinar el arte urbano y la tradición y este es un ejemplo de ello, donde se revitalizan lugares como casas tradicionales de pueblo con el mejor arte urbano".

ENCUENTRO Y CONVIVENCIA

"El mural no sólo embellece la calle, también ha sido un lugar de encuentro y convivencia. Durante su realización han sido muchos los vecinos que se han ido congregando alrededor del artista para ver qué estaba pintando o quienes iban a ser las vecinas protagonistas del mural", ha comentado por su parte la alcaldesa pedánea de Benifaraig, Carmen Barat.

'De Benifaraig a Benifaraig' se ha realizado en tiempo récord y el artista, Ivan Tortajada, "ha volcado todo su arte y todas sus fuerzas en tan sólo una semana, transformando y dando una nueva vitalidad a una de las principales vías de esta pedanía".