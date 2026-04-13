El IVC abre inscripción para la última sesión de la Temporada del Club Arniches con el ilusionista Nacho Diago - IVC

ALICANTE, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Institut Valencià de Cultura (IVC) ha abierto las inscripciones para la última sesión de la temporada de su Club Arniches, que por primera vez propone la magia como género protagonista de la mano del ilusionista valenciano Nacho Diago.

Las personas interesadas en participar en el espectáculo 'aLUZina' el 9 de mayo a las 19.30 horas en el Teatre Arniches, una vez confirmadas, podrán adquirir su entrada al precio habitual de diez euros. En esta ocasión, incluye el dosier didáctico del espectáculo y un encuentro previo a la función, según ha indicado la Generalitat Valenciana en un comunicado.

Asimismo, aquellos que quieran disfrutar del Club acompañados de niños tendrán que indicarlo en la ficha de inscripción. La edad recomendada para ver el espectáculo es desde los cinco años y para participar, a partir de ocho. Además, el precio de la entrada infantil es de cuatro euros.

Esta iniciativa busca promover el contacto del público con profesionales de las artes escénicas en un formato de encuentros donde pueden aproximarse al testimonio en primera persona de artistas, directores y escritores vinculados a la programación anual del teatro.

Además, Nacho Diago compartirá charla con el público a las 18.00 horas para abordar su trayectoria profesional, su proceso artístico y artesanal y el propio 'show'.

El ilusionista es un profesional dedicado a la creación y presentación de espectáculos de magia contemporánea, con una trayectoria que incluye actuaciones en teatros, festivales y eventos culturales, tanto a nivel nacional como internacional.

Su trabajo se caracteriza por "la combinación de técnicas clásicas de ilusionismo con recursos escénicos actuales", así como por su participación en proyectos de divulgación y formación en el ámbito de las artes escénicas.