El IVC abre el plazo de adhesión de los ayuntamientos al Circuit Cultural Valencià durante 2026 y 2027 - GVA

VALÈNCIA 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación, Cultura y Universidades, a través del Institut Valencià de Cultura (IVC), ha publicado este lunes la convocatoria de adhesión de las entidades locales de la Comunitat Valenciana al Circuit Cultural Valencià para las temporadas 2026 y 2027, "cumpliendo así el compromiso adquirido con el sector profesional de agilizar el procedimiento para que los municipios puedan diseñar sus programaciones de 2026 y primer semestre de 2027".

A través de este procedimiento, las entidades locales que se incorporen al programa podrán acceder al catálogo de espectáculos del Circuit y seleccionar las propuestas que integrarán la programación cultural de sus municipios, "contribuyendo así a ampliar y diversificar la oferta cultural en todo el territorio", destaca Cultura de la Generalitat.

El nuevo catálogo profesional del Circuit Cultural Valencià reúne 1.100 propuestas de artes escénicas, música y audiovisual, de las que 365 corresponden a música, 295 a teatro, 149 a danza, 221 a circo y 70 al ámbito audiovisual. La selección ha sido realizada por una comisión integrada por gestores culturales y personal técnico del IVC.

Este catálogo renovado ofrece a los ayuntamientos "una amplia y diversa oferta artística" para configurar sus programaciones de 2026 y primer semestre de 2027. Según la Generalitat, esto permitirá "dotar de una mayor estabilidad al Circuit, mejorar la planificación tanto de los ayuntamientos como del IVC y facilitar la contratación de compañías valencianas".

El catálogo estará vigente al menos durante dos años. No obstante, se podrán incorporar nuevas propuestas escénicas una vez estrenadas, que serán tenidas en cuenta para la programación del trimestre siguiente.

El Circuit Cultural Valencià pretende acercar la cultura a la ciudadanía de toda la Comunitat Valenciana a través de una amplia programación de artes escénicas, música y propuestas audiovisuales. Este programa impulsa la circulación de espectáculos por el territorio, facilita el acceso a la oferta cultural y contribuye al fortalecimiento del tejido profesional valenciano, prestando una atención especial a las disciplinas artísticas infrarrepresentadas.

El IVC destina dos millones de euros a la programación del Circuit, cantidad que se verá reforzada con una ayuda extraordinaria de un millón de euros dirigida a los municipios afectados por la dana.

Los ayuntamientos interesados en formar parte del Circuit Cultural Valencià podrán presentar su solicitud de adhesión a través del trámite habilitado en la sede electrónica del IVC. El plazo de presentación permanecerá abierto hasta el próximo 31 de julio.