IVC concluye el ciclo 'L'escena ens mou' con representaciones en seis municipios afectados por la dana 2024 - GVA

VALÈNCIA, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ciclo de artes escénicas 'L'escena ens mou', promovido por el Institut Valencià de Cultura (IVC) e integrado en el Plan Endavant, encara su recta final. Tras iniciar su recorrido el pasado 16 de octubre, la iniciativa concluirá en diciembre con las últimas representaciones y actividades participativas en seis municipios valencianos afectados por la dana del 29 de octubre de 2024.

A lo largo de estos meses, el ciclo ha ofrecido un total de 32 funciones de teatro, danza, circo, títeres, 'clown' y teatro de sombras, a cargo de 13 compañías valencianas. La programación habrá llegado a 18 localidades de las comarcas de l'Horta Sud, la Ribera Alta, la Ribera Baixa, la Hoya de Buñol, la Serranía y la Plana de Utiel-Requena, combinando actuaciones en espacios escénicos y en la vía pública con iniciativas de mediación cultural, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

La iniciativa ha reunido propuestas para públicos de todas las edades y con temáticas diversas, desde la preservación del territorio y las relaciones familiares hasta la memoria, la igualdad y las dinámicas de poder. Más allá de la exhibición artística, 'L'escena ens mou' reivindica las artes escénicas como herramientas para propiciar el encuentro, estimular la reflexión y favorecer la participación ciudadana, al tiempo que contribuye a dinamizar la actividad cultural y fortalecer el tejido artístico valenciano.

La programación de diciembre comenzará el próximo viernes 4 de diciembre en la Casa de Cultura de Picassent con 'La X Nit del Circ Valencià', un espectáculo organizado por el IVC y la Associació de Professionals de Circ de la Comunitat Valenciana (APCCV), bajo la dirección artística de Raül Garcia. La propuesta reúne a creadores, músicos y profesionales en una sucesión de números que muestran la diversidad de técnicas y posibilidades expresivas de esta disciplina.

De esta forma, la producción reivindica la "vitalidad" del circo contemporáneo y rinde homenaje a los artistas que mantienen vivo este lenguaje escénico. La función podrá verse también el 6 de diciembre en el Teatro Astoria de Chiva.

Ese mismo día, Gestalgar recibirá a Maduixa Teatre con 'Dominare', una pieza de danza contemporánea que aborda el abuso de poder y las relaciones de dominación. Desde una mirada "crítica y poética", la obra invita a reflexionar sobre situaciones de control que a menudo pasan inadvertidas o están normalizadas. Su "singular" propuesta visual y coreográfica se desarrolla sobre una estructura cuadrada suspendida en el aire, que convierte el movimiento y la suspensión de los cuerpos en el eje de una experiencia escénica de gran fuerza visual.

Asimismo, la trayectoria de la compañía está avalada por reconocimientos como los Premios Max a Mejor Espectáculo de Calle y Mejor Composición Musical por su obra 'Mulier', además del Premio Umore Azoka al Mejor Espectáculo.

ENTRE LA IMAGINACIÓN Y LOS RECUERDOS

El 13 de diciembre, el Teatro Auditorio Municipal Pepe Correa de Xirivella acogerá 'Cinc Minuts', de Alarcón & Cornelles. Escrita por Jerónimo Cornelles y dirigida por Rafael Calatayud, la obra sitúa la acción en el jardín de una residencia, donde la señora Mompó coincide con Ángel, un personaje enigmático. A partir de este encuentro y de un secreto que la protagonista desea compartir, la pieza propone un viaje entre la imaginación y los recuerdos en el que se abordan cuestiones como la vejez y la memoria.

Del 14 al 16 de diciembre, Silla acogerá 'La veu de l'altre', un proyecto de mediación cultural y creación participativa de la compañía El Pont Flotant que sitúa a las personas participantes en el centro de la experiencia artística. La iniciativa invita a la ciudadanía a formar parte del proceso creativo y a explorar la escucha, el diálogo y el encuentro con otras realidades y puntos de vista.

Finalmente, el ciclo concluirá el 27 de diciembre en la Casa de Cultura de Macastre con una nueva representación de 'Cinco Minutos', que permitirá reflexionar sobre los recuerdos y el paso del tiempo. Con esta última programación, el IVC proyectará 'L'escena ens mou', que ha situado las artes escénicas en el centro de la vida cultural de los municipios participantes y ha acercado al público propuestas diversas de la creación valenciana contemporánea.