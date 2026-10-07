El IVC conmemora el 9 d'Octubre con música, danza y cultura popular

El Institut Valencià de Cultura celebra el 9 d'Octubre con espectáculos gratuitos - IVC

VALÈNCIA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Institut Valencià de Cultura (IVC) ha programado una serie de actividades especiales con motivo de la celebración del 9 d'Octubre, Dia de la Comunitat Valenciana, que incluyen propuestas de música, danza y cultura popular.

La programación tendrá como escenarios el Teatre Principal de Castelló, el Teatre Rialto de València y la Playa Norte de Peñíscola, donde se recuperará el tradicional piromusical que clausura el Festival de Música Antigua y Barroca.

Así, el Principal de Castelló acogerá el jueves 8 de octubre, a las 20.30 horas, el espectáculo 'Àurea', a cargo del Grup de Balls Populars Les Folies de Carcaixent. La propuesta reivindica los bailes populares valencianos como parte fundamental del patrimonio cultural, material e inmaterial, de la Comunitat Valenciana.

'Àurea' combina música, canto y danza con una cuidada puesta en escena y una indumentaria inspirada en los tonos dorados. El espectáculo reconoce la tradición y la cultura popular valenciana a través de sus manifestaciones musicales y coreográficas. Las entradas gratuitas se pueden recoger en la taquilla del teatro hasta completar aforo.

Por su parte, el Teatre Rialto de València acogerá el 9 de octubre, a las 19.00 horas, una función especial, con entrada gratuita, de 'Antoñita: cuerpo y memoria', de la compañía valenciana Irene de la Rosa, que se presenta del 8 al 11 de octubre con carácter de estreno absoluto.

La propuesta parte de la vida y obra de La Singla, bailaora sorda, para desarrollar una investigación coreográfica en torno al cuerpo, la vibración, el silencio y la mirada. El espectáculo explora nuevas formas de percepción y comunicación escénica y utiliza recursos como el sonido vibracional, la luz rítmica y elementos visuales para acercar la danza flamenca a las personas sordas y a un público más amplio y diverso.

El proyecto incorpora asimismo una línea de mediación e investigación con el colectivo de personas sordas, desarrollada con la colaboración de la Federación de Personas Sordas de la Comunitat Valenciana (FESORD).

Las invitaciones para la función especial del 9 d'Octubre se podrán obtener en la taquilla física del Teatre Rialto y a través de la venta online, con un máximo de dos invitaciones por persona y hasta completar el aforo.

ESPECTÁCULO PIROMUSICAL

Finalmente, el 9 d'Octubre se recuperará en Peñíscola el espectáculo piromusical 'Foc Barroc', a cargo de la Pirotècnia Tomàs de Benicarló. El disparo tendrá lugar a las 23.59 horas en la Playa Norte de Peñíscola.

El espectáculo, organizado por el Institut Valencià de Cultura, la Diputació de Castelló y el Ayuntamiento de Peñíscola, forma parte de la programación del Festival de Música Antigua y Barroca de Peñíscola y, tradicionalmente, pone el cierre a este certamen.

Su celebración, prevista inicialmente para el pasado mes de agosto, tuvo que aplazarse debido a los incendios forestales registrados en la Sierra de Espadán. La nueva fecha permite recuperar esta propuesta pirotécnica y musical con motivo de la celebración del Día de la Comunitat Valenciana.