El IVC destina 759.000 euros a ayudas a fetsivales, eventos y promoción de producciones en los Goya y Oscar

Archivo - El Palau de les Arts de València en la noche de los 36 Premios Goya. ARCHIVO. - ROBER SOLSONA/EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Institut Valencià de Cultura (IVC) ha convocado las ayudas destinadas a la realización de festivales, cineclubs, concursos, jornadas, eventos y proyectos singulares; ayudas a la promoción de producciones audiovisuales valencianas para competir en los premios Goya y Óscar y ayudas a las asociaciones de carácter audiovisual. La cuantía económica de estas subvenciones asciende a 759.000 euros.

La resolución de la convocatoria se ha publicado este martes 22 de septiembre en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) y el plazo de presentación de solicitudes concluye el próximo 15 de octubre, detalla la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades en un comunicado.

Las actividades deberán tener lugar entre el 23 de diciembre de 2025 y el 30 de noviembre de 2026, ambos inclusive, excepto en el caso de las ayudas orientadas a las acciones de promoción de producciones valencianas para su participación en los premios Goya y Oscar. En este último caso, el periodo se extenderá del del 1 de octubre de 2025 al 30 de noviembre de 2026.

Las subvenciones para la realización de festivales tienen un importe de 444.000 euros. La cuantía individual máxima no podrá superar los 22.000 euros, ni el 50% del importe del presupuesto ejecutado por el solicitante en la realización del festival en el ejercicio anterior.

Asimismo, la Generalitat destina 45.000 euros a cineclubs, con un máximo de seis ayudas. La cuantía individual máxima no podrá superar 10.000 euros, ni el 50% del importe del presupuesto ejecutado por el solicitante en la realización del cineclub en el ejercicio anterior.

Para las ayudas a la realización de concursos, jornadas, eventos y proyectos singulares de carácter audiovisual y acciones para la promoción de producciones para los Goya y Óscar se destina un importe total de 125.000 euros.

En el caso específico de las ayudas a la realización de concursos, jornadas, eventos y proyectos singulares de carácter audiovisual se destinan 100.000 euros. La cuantía individual máxima en los concursos no podrá superar los 10.000 euros, ni el 50% del importe del presupuesto ejecutado por el solicitante en la realización del concurso en el ejercicio anterior.

Las ayudas a la realización de jornadas, eventos y proyectos singulares de carácter audiovisual se reparten en un máximo de ocho ayudas, con una cuantía individual que no podrá superar 20.000 euros, ni el 50% del importe del presupuesto ejecutado por el solicitante en la realización de las jornadas, eventos y proyectos en el ejercicio anterior.

A las acciones para la promoción de producciones para los Goya y Óscar se destinan 25.000 euros. La cuantía individual máxima no podrá superar 10.000 euros. Se incluyen en esta modalidad las ayudas a la promoción para competir en los Premios Goya y Óscar a las productoras valencianas que hayan llevado a cabo el proceso de producción de las producciones audiovisuales objeto de la promoción.

ASOCIACIONES PROFESIONALES Y EMPRESARIALES

A las ayudas a asociaciones profesionales y empresariales del sector audiovisual se destinan 145.000 euros distribuidos en un máximo ocho ayudas. La cuantía individual máxima no podrá superar 25.000 euros. Se incluyen en esta modalidad las asociaciones empresariales y de profesionales del sector audiovisual que desarrollen su actividad habitual en la Comunitat Valenciana.

Las solicitudes se presentarán por vía telemática a través del registro electrónico accesible desde la página web del IVC.