El IVC organiza la jornada profesional para intérpretes 'València Acting Program' del 17 al 19 de junio

El IVC organiza la jornada profesional para intérpretes 'València Acting Program' en el marco de Promercat - GVA

VALÈNCIA, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación, Cultura y Universidades, a través del Institut Valencià de Cultura (IVC), la Associació d'Actors i Actrius Professionals Valencians (AAPV) y la Acadèmia Valenciana de l'Audiovisual (AVAV), en colaboración con la Asociación Profesional de Dirección de Casting de España (Apdice) impulsan el 'València Acting Program', una iniciativa profesional integrada en la sexta edición de Promercat-València Film Market, que se celebrará del 17 al 19 de junio en los cines MN4 de Alfafar (Valencia), dentro del Plan Endavant.

Promercat es un mercado audiovisual de carácter profesional orientado a impulsar la coproducción autonómica y nacional; facilitar alianzas estratégicas entre productoras; conectar proyectos con televisiones, distribuidoras, agentes de ventas y fondos públicos, y fortalecer la circulación de obras valencianas y españolas en el mercado nacional e internacional, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

El director adjunto de Audiovisuales y Cinematografía del IVC, Luis Gosálbez, ha señalado que 'València Acting Program' es "una actividad en el marco de Promercat y dentro del Plan Endavant, que nace con el objetivo de generar un espacio de encuentro, conexión y posicionamiento profesional para intérpretes valencianos, facilitando el contacto directo con profesionales del castin de ámbito nacional y el acceso a dinámicas reales de selección dentro de la industria audiovisual".

La iniciativa propone un "espacio de trabajo y conexión profesional poco habitual" en la Comunitat Valenciana, donde intérpretes, profesionales del castin y agentes de la industria "compartirán experiencias, espacios de 'networking' y oportunidades de relación profesional en el marco de uno de los principales mercados audiovisuales nacionales", ha señalado la institución autonómica.

Para participar en la jornada, el IVC abrió una convocatoria dirigida a actores valencianos con trayectoria profesional acreditada en cine o televisión y que estuviesen asociados a la AAPV y a la AVAV.

En este sentido, se han seleccionado doce intérpretes mediante un sorteo realizado en la Filmoteca Valenciana, al que han asistido el director adjunto de Audiovisuales y Cinematografia del IVC, Luis Gosálbez; el responsable de Audiovisuales de Associació d'Actors i Actrius Professionals Valencians, Jordi Ballester y el miembro de la junta directiva de la Academia Valenciana de l'Audiovisual, Nacho Navarro.

Las actrices y actores seleccionados son Alexandru Marín, Mel·lina Algarra Robles, Mauro Cervera Just, María Guerra Marchirant, Vicky Sirera Hernández, Fernando Soler Roig, Sixto Javier García, Mariam Torres, Alex Rubio Renovell, Jaime Linares Martínez, Amparo Ferrer Báguena y Laura Useleti. En caso de renuncia, como reservas han quedado Júlia Fontaña López, Francisco Ramírez González y Román Méndez de Hevia.

Todos ellos participarán en sesiones prácticas de trabajo centradas en herramientas actuales de reparto, 'self tapes', dirección en sala y procesos reales de selección, en grupos reducidos y en contacto directo con los profesionales invitados.

Las sesiones de trabajo contarán con la participación de las directoras de castin Norma Masip, Alejandra Alaff y Belén Calafell, y del director de casting Víctor Antolí, profesionales especializados en cine y televisión que desarrollan su labor en algunos de los principales proyectos audiovisuales en España.

ENCUENTROS PROFESIONALES

Además, el programa incluirá encuentros profesionales 'One to One' entre intérpretes y directores de reparto, concebidos como espacios de 'networking', orientación profesional y conocimiento directo entre talento e industria.

Estas reuniones individualizadas permitirán a los participantes intercambiar impresiones con profesionales en activo, recibir 'feedback' sobre su posicionamiento profesional y establecer contactos en un entorno de trabajo vinculado a la industria audiovisual.

Los participantes tendrán también acceso a las actividades de 'networking' de Promercat, de manera que se compartirán espacios de encuentro con productoras, profesionales del audiovisual y otros agentes del sector. Asimismo, podrán participar en los espacios de conexión profesional del mercado y acceder a oportunidades de relación con empresas y profesionales de la industria audiovisual.