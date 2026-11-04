El IVC presenta una adaptación teatral de 'Las amistades peligrosas' en Peñíscola y Castelló - NEREACOLL-BRAVASTUDIO

CASTELLÓ 4 Nov. (EUROPA PRESS) - -

El Institut Valencià de Cultura (IVC) presentará una adaptación teatral de 'Las amistades peligrosas' en las localidades de Peñíscola y Castelló de la Plana.

La obra, firmada por Maribel Bayona y Jerónimo Cornelles a partir de la clásica novela de Pierre Choderlos de Laclos, recupera uno de los grandes relatos de la literatura europea sobre la seducción, el deseo y las relaciones de poder para ofrecer una lectura contemporánea de sus personajes y conflictos.

Esta versión aborda cuestiones como la brecha de género presente en la sociedad, la peligrosa fascinación por la maldad o los mecanismos de manipulación que se esconden tras determinadas relaciones humanas. De este modo, el montaje establece un diálogo entre el texto original y algunas de las inquietudes sociales actuales.

El reparto de la pieza está integrado por Rebeca Valls, Maribel Bayona, Rafa Alarcón y Cristina Esteve. La representación, en castellano, tiene una duración de 80 minutos.

Las funciones tendrán lugar el sábado 7 de noviembre en el Palau de Congressos de Peníscola y el domingo 8 de noviembre en el Teatre Principal de Castelló, a las 19.00 horas.

Las entradas pueden adquirirse en las taquillas de los espacios escénicos y a través de la página web del IVC.