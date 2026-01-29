El IVC presenta este fin de semana la comedia valenciana 'Postals' en Castelló y Peñíscola

'Postals' - GENERALITAT VALENCIANA

El Institut Valencià de Cultura (IVC) presenta la comedia valenciana 'Postals', de la compañía L'Horta Teatre, en Castelló de la Plana y Peñíscola. En concreto, la representación tendrá lugar este sábado en el Palau de Congressos de Peníscola y el domingo en el Teatre Principal de Castelló.

'Postals' es una comedia de carácter documental, con música en directo y dirigida a todos los públicos, que combina la banda sonora de toda una época con imágenes reales de la memoria colectiva desde finales del siglo XX hasta la actualidad.

La obra propone un viaje desde los años 70, con la explosión del turismo, hasta el modelo turístico del siglo XXI. Tres personajes recorren el tiempo desde los primeros bikinis hasta los cruceros masificados, y ofrece una mirada prismática sobre la evolución de las vacaciones y las formas de ocio a lo largo de las últimas décadas. La propuesta reflexiona sobre la turistificación actual y pone el foco en la sostenibilidad del modelo turístico.

El espectáculo cuenta con texto de Guadalupe Sáez y está dirigido por Pau Pons y Kika Garcerán. Sobre el escenario, la interpretación corre a cargo de Verònica Andrés, Carmen Díaz y Alfred Picó. La producción es de L'Horta Teatre, compañía con 50 años de trayectoria en el panorama teatral valenciano, que en 2023 recibió el Premio Nacional de Artes Escénicas para la Infancia y la Juventud, entre otros reconocimientos.