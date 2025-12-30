El IVC programa a 55 compañías valencianas y recibe más de 20.000 espectadores en el último trimestre del año

Archivo - El Institut Valencià de Cultura programa a 55 compañías valencianas y recibe a más de 20.000 espectadores en el último trimestre de 2025 - NEREACOLL.COM - Archivo

VALÈNCIA, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Institut Valencià de Cultura (IVC) pone el cierre a 2025 con

con una amplia actividad escénica en Castellón, Valencia y Alicante donde un total de 55 compañías valencianas han protagonizado la programación en el primer trimestre de la temporada 2025-2026 que ha contado con más de 20.000 espectadores.

En concreto, el Teatre Principal de València ha inaugurado la temporada con 'Goya', de la compañía valenciana Bambalina Teatre Practicable. En el marco del congreso Puente, también se han programado nueve compañías valencianas de teatro, danza y circo en formato showcase ante programadores internacionales, "con el objetivo principal de dar a conocer a nuestros artistas y ampliar sus posibilidades de circulación", ha informado la entidad en un comunicado.

Por su parte, en el Rialto se ha podido disfrutar de cinco compañías valencianas más. En el primer trimestre de la temporada también se ha programado la producción del IVC 'Los días lentos', de Lola Blasco y están en marcha otras dos producciones propias más, 'Los locos de Valencia', de Lope de Vega dirigida por Jorge Picó, y 'El aguante', escrita y dirigida por Víctor Sánchez.

Dos espectáculos que cuentan con 17 intérpretes contratados y equipos de dirección y creativos valencianos. Ambos se podrán disfrutar durante tres semanas en Principal y Rialto respectivamente y, posteriormente, pasarán por el Arniches de Alicante y el Principal de Castellón.

Por su parte, de octubre a diciembre, el IVC ha programado la actuación de doce compañías valencianas en el Teatre Arniches de Alicante, tres en el Teatre Principal de Castelló y tres en el Palau de Congressos de Peñíscola.

Las lecturas dramatizadas del VIII Laboratorio 'Ínsula Dramataria Josep Lluis Sirera' han contado con autoría e intérpretes valencianos, iniciativa que, como en el caso del proyecto 'Inèdits' o 'Impuls a la Dansa', con ocho compañías programadas, "suponen un impulso para el tejido escénico ya que ofrecen a los intérpretes actividad profesional" --45 contrataciones directas a intérpretes en los últimos 3 meses-- con una duración de varias semanas o en algunos casos, como las producciones propias, de cuatro meses de duración.

Asimismo, el festival Dansa València cierra el año con el reconocimiento de la Medalla de Oro otorgada por la Academia de las Artes Escénicas de España. El festival se ha consolidado como una red de colaboración que trasciende los días de exhibición del festival, programando residencias y apoyos a la creación, que solo durante este trimestre, ha permitido cinco creadores autóctonos desarrollar proyectos en espacios nacionales e internacionales de referencia.

Igualmente, el Espai LaGranja, espacio de recursos y mediación para la danza del IVC, ha impartido 68 talleres prácticos y un total de 318 horas de entrenamientos de técnica clásica y contemporánea. Se han celebrado también cinco laboratorios de investigación escénica, tres residencias artísticas y se han realizado 293 cesiones de espacio para compartir prácticas artísticas y colaboraciones con artistas, entidades y compañías.

Además, el IVC ha impulsado el sector escénico valenciano a través del proyecto 'Gira Escena Premiada', que ha programado veintiuna funciones de las siete compañías valencianas ganadoras en los Premios IVC a las Artes Escénicas en distintas localidades de la Comunitat Valenciana.

ESPECTADORES

En cuanto a los espectadores, más de 9.600 han asistido a los teatros Rialto y Principal de València durante el primer trimestre de la temporada de Artes Escénicas, entre octubre y diciembre.

De este modo, los dos teatros han presentado un total de 18 espectáculos de teatro, danza y circo de diferentes formatos en los que destacan por haber vendido todas las entradas en el Teatro Rialto 'Gola', 'Vulcano' 'L'imperatiu categòric' y 'La fortaleza'. También cabe destacar la buena acogida de crítica y público de la producción del IVC 'Los días lentos', con más de 1.200 espectadores.

En el Teatro Principal de València son varios los espectáculos que han colgado el cartel de entradas agotadas, entre ellos las dos funciones de 'Goya', producción valenciana con la que se abría la temporada, y las dos funciones de 'Diptych' de la compañía internacional Peeping Tom.

En Alicante, desde octubre han asistido a los espectáculos del Teatre Arniches 2.800 espectadores y 350 personas más con la campaña escolar. La IX Nit del Circ Valencià y las funciones de 'Thauma, un poema escénico' o la producción para público familiar 'Viaje a Oz, el musical' han agotado las localidades. Títulos como 'Habitación 444: aquí' de danza, 'Ákri' de circo y la producción del IVC 'Los días lentos' también han sido de los más vistos.

El Teatre Principal de Castellón ha conseguido un récord de abonados con 475 abonos de otoño vendidos. Desde el estreno de la temporada en octubre han disfrutado de los espectáculos de artes escénicas del Principal Castellón más de 7.000 personas. La mayoría de los espectáculos han colgado el cartel de 'agotadas las localidades', destacando las producciones 'Un tranvía llamado deseo', 'La verdad', 'Esencia', 'Viejos tiempos' o la valenciana 'Cuatro días, cuatro noches'.

Asimismo, el Auditori i Palau de Congressos de Peñíscola se han programado tres funciones de compañías valencianas que han reunido a más de 400 espectadores. La que más público congregó fue 'Cuatro días, cuatro noches'; 'Maleïdes dames' y 'Cuina!' también tuvieron buena acogida del público del Baix Maestrat.

En total, más de 20.000 espectadores han asistido a los espectáculos de artes escénicas programados por el IVC en alguno de los cinco espacios gestionados en Castellón, València y Alicante en el primer trimestre de la temporada 2025-2026. Una cifra que contiene una gran participación e implicación de muchos de ellos en los programas de mediación y creación de comunidad escénica.

Con ello el IVC, además de llenar los teatros, cumple uno de sus grandes propósitos de la temporada: que el público pase de ser un mero espectador a un agente cultural activo.

A las acciones de mediación iniciadas el curso pasado, Comunitat y Mirada Jove, se suma la atención a las personas con diferentes capacidades para que puedan acceder a la cultura mediante funciones accesibles, funciones relajadas o talleres adaptados a sus necesidades.