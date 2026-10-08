El IVC programa el espectáculo piromusical 'Foc Barroc' para noche del 9 d'Octubre en Peñíscola - GENERALITAT VALENCIANA

CASTELLÓ 8 Oct. (EUROPA PRESS) - -

El Institut Valencià de Cultura (IVC) ha programado, junto con la Diputación de Castellón y el Ayuntamiento de Peñíscola, el espectáculo piromusical 'Foc Barroc', a cargo de la Pirotecnica Tomás de Benicarló, para la noche del 9 d'Octubre. El disparo tendrá lugar en la Playa Norte de la localidad.

El espectáculo piromusical, una de las citas más esperadas y multitudinarias del calendario cultural de Peñíscola y que tendrá lugar a las 23.59 horas, ofrecerá en esta ocasión una selección de piezas de Händel, Monteverdi, Vivaldi y Bach sincronizadas con una coreografía de fuegos artificiales disparados sobre el Castillo del Papa Luna del municipio castellonense.

La cita, que concluye tradicionalmente el Festival de Música Antigua y Barroca de Peñíscola, celebrado el pasado mes de agosto, tuvo que aplazarse debido a los incendios que afectaron durante esas fechas a la Sierra de Espadán.

Con esta nueva programación, la celebración de 'Foc Barroc' coincidirá con el Día de la Comunitat Valencina y permitirá disfrutar de una propuesta que combina música barroca y pirotecnia en uno de los espacios más emblemáticos del patrimonio histórico y paisajístico del territorio valenciano.