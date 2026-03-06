El IVC programa en el Palau de Congressos de Peñíscola las ganadoras de los Goya 'Los domingos' y 'La cena'

Archivo - 'Los Domingos' - DAVID HERRANZ - Archivo

CASTELLÓ 6 Mar. (EUROPA PRESS) - -

El Institut Valencià de Cultura (IVC) programa en el Palau de Congressos de Peníscola dos de las vencedoras de la última edición de los Premios Goya otorgados por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, 'Los domingos' y 'La cena.

Por un lado, el sábado 7 y domingo 8 de marzo, a las 19.00 horas, el Palau de Congressos de Peníscola acogerá la proyección de 'Los domingos'. Esta película ha sido reconocida con algunos de los galardones más destacados en la última edición de los Premios Goya, entre ellos: Mejor Película, Mejor Dirección para Alauda Ruiz de Azúa, Mejor Guion Original, Mejor Actriz Protagonista para Patricia López Arnaiz y Mejor Actriz Secundaria para Nagore Aramburu.

La película trata sobre Ainara, un joven de 17 años que expresa su intención de convertirse en monja de clausura. Esta decisión genera diversas emociones entre sus familiares, cuyas respuestas animan a los espectadores a reflexionar.

La programación cinematográfica en el Palau de Congressos de Peníscola continurá, el sábado 14 y domingo 15 de marzo, con la proyección de la película 'La cena'.

El largometraje, dirigido por Manuel Gómez Pereira y coproducida por Lina Badenes y Ana Camacho para la valenciana Turanga Films, ha contado con ayudas a la producción del Institut Valencià de Cultura. La película ha obtenido dos premios Goya: Mejor Guion Adaptado para Joaquín Oristrell, Manuel Gómez Pereira y Yolanda García Serrano, y Mejor Vestuario, para la valenciana Helena Sanchis.

La historia se desarrolla al finalizar la Guerra Civil, durante una cena organizada por Franco en el Hotel Palace. El equipo del hotel debe preparar un banquete perfecto en tiempo limitado; sin embargo, la escasez de personal causada por el conflicto les obliga a liberar temporalmente a varios prisioneros republicanos expertos en cocina para poder cumplir con el desafío.

Las entradas pueden adquirirse en la taquilla o en la web del IVC.