IVCR+i participa en un encuentro internacional en Turquía sobre emergencias y gestión de riesgos en patrimonio cultural

El Institut Valencià de Conservació, Restauració i Investigació participa en un encuentro internacional en Turquía sobre emergencias y gestión de riesgos en el patrimonio cultural - GVA

VALÈNCIA, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Institut Valencià de Conservació, Restauració i Investigació (IVCR+i) ha participado en el encuentro internacional Advancing a European Damage and Impact Assessment Tool for Cultural Heritage Risk, celebrado en Turquía del 9 al 13 de febrero, con la representación de su técnico especialista en emergencias y gestión de riesgos en el patrimonio cultural, una de las dos únicas representantes españolas seleccionadas.

Esta ha sido la segunda reunión de expertos para la salvaguarda del patrimonio cultural europeo en situaciones de emergencia que se celebra tras el encuentro organizado en Volterra (Italia), en marzo de 2023, en el marco del proyecto europeo PROCULTHER-NET 2, según ha resaltado la Generalitat en un comunicado.

Se trata de una iniciativa en la que participan 20 países europeos con el objetivo de fortalecer las capacidades de protección del patrimonio cultural en el contexto del mecanismo europeo de Protección Civil. Para ello, se pretende fortalecer una Comunidad Europea experta en emergencias que involucre a conservadores, gestores de riesgos, equipos de protección civil y responsables de patrimonio cultural.

En concreto, en la reunión celebrada esta semana en Turquía han participado alrededor de 80 expertos en protección civil y patrimonio cultural, que han avanzado sobre la creación de una herramienta europea estandarizada para la evaluación de daños e impactos en el patrimonio cultural, un instrumento "esencial" para mejorar la respuesta coordinada ante desastres naturales y antrópicos que afecten a bienes culturales.

Los resultados de esta reunión, han destacado desde la Administración autonómica valenciana, permitirán la interoperabilidad europea, la creación de criterios compartidos y el desarrollo de equipos especializados UCPM para el patrimonio cultural.

La participación del IVCR+i en este encuentro, según la Generalitat, "refuerza su compromiso en la protección del patrimonio cultural como un valor común europeo y la adaptación a la nueva normativa europea aprobada en el 2025 sobre la gestión de riesgos y emergencias".