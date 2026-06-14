El IVIA participa en un proyecto que reúne a 15 institutos de investigación para proteger cultivos frente a plagas - GVA

VALÈNCIA, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA) está participando en un proyecto europeo que reúne a 15 instituciones de investigación y organizaciones de ocho países europeos para "mejorar la capacidad de Europa proteger los cultivos frente a nuevas plagas y patógenos".

La iniciativa PhytoPrism, dotada con seis millones de euros, nace en un contexto en el que el aumento del comercio internacional y los efectos del cambio climático están "facilitando la introducción de nuevas plagas y patógenos en Europa".

Insectos, hongos y otros organismos ponen en peligro la producción de alimentos, la biodiversidad y los objetivos europeos de reducción del uso de fitosanitarios, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

El coordinador del Centro de Protección Vegetal del IVIA y presidente del panel de Sanidad Vegetal de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), Antonio Vicent, ha destacado la importancia de este proyecto para sectores estratégicos como el de los cítricos, pues "los cítricos son el cultivo frutal más importante de la Comunitat Valenciana y de gran parte del Mediterráneo, y la creciente introducción de nuevas plagas y patógenos representa un desafío cada vez mayor para el sector".

"PhytoPrism permitirá desarrollar herramientas basadas en la evidencia científica para mejorar la gestión de estos riesgos fitosanitarios y reforzar la seguridad del comercio internacional", ha subrayado Vicent.

Para el coordinador del Centro de Protección Vegetal del IVIA "actualmente, muchas de las medidas fitosanitarias disponibles se aplican de forma aislada". "PhytoPrism pretende sustituir este enfoque fragmentado por una estrategia integral que tenga en cuenta toda la cadena de producción y distribución de mercancías, desde los países de origen hasta nuestro territorio", ha abundado.

Con esta idea, las autoridades responsables de la sanidad vegetal en Europa dispondrán de una plataforma capaz de analizar y optimizar diferentes estrategias de control a lo largo de toda la cadena agroalimentaria, desde la prevención de la entrada de nuevas plagas y patógenos hasta su gestión en el territorio a largo plazo.

CASOS REALES

El plan desarrollará una nueva herramienta en colaboración con autoridades fitosanitarias, agricultores, gestores forestales y asesores técnicos. Para comprobar su eficacia, se pondrá a prueba con casos reales de plagas y patógenos de gran relevancia en Europa.

Además, incluirá programas de formación, cursos 'online' y herramientas para la planificación de emergencias, con el objetivo de "reforzar la preparación de los países europeos ante futuras amenazas fitosanitarias".

Más allá de "mejorar la capacidad de respuesta" frente a nuevas plagas y patógenos, PhytoPrism busca "reducir la dependencia de fitosanitarios de síntesis, aumentar la eficiencia de las medidas de control y adaptarse mejor a los cambios provocados por el clima".

Esta colaboración internacional permitirá a Europa "reforzar su capacidad para proteger los cultivos, preservar los ecosistemas naturales y garantizar la seguridad alimentaria de las futuras generaciones".

Asimismo, PhytoPrism ejemplifica el "fortalecimiento de la cooperación científica" entre el Reino Unido y la Unión Europea dentro del programa de investigación Horizonte Europa.