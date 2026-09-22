Los IX Premios Lola Gaos proclaman 269 candidaturas de 69 obras del audiovisual valenciano

Imagen de los XIII Premios - AVAV

VALÈNCIA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Acadèmia Valenciana de l'Audiovisual --junto con el Consell de l'Audiovisual de la Comunitat Valenciana como coorganizador-- ha anunciado la proclamación oficial de las candidaturas que competirán en la IX edición de los Premios del Audiovisual Valenciano, Premios Lola Gaos, cuya gala se celebrará el próximo 28 de noviembre en el Palau de la Música de València. La convocatoria de este año reúne un total de 269 candidaturas correspondientes a 69 obras.

Entre las candidaturas proclamadas figuran 21 largometrajes (9 de ficción, 10 documentales y 2 de animación) y 33 cortometrajes (22 de ficción, 8 documentales y 3 de animación), además de 5 programas de televisión de proximidad, 4 propuestas de contenido sonoro de proximidad (que este año incorpora por primera vez los pódcasts), una campaña de publicidad comprometida y de proximidad y 3 videojuegos. La variedad de formatos "refleja la amplitud de la producción audiovisual valenciana presente en esta edición", subraya la organización en un comunicado.

Entre las categorías con un mayor número de candidaturas destacan las de actores y actrices, con 61 candidaturas entre intérpretes protagonistas y de reparto, así como dirección (18), guion (17) y montaje (16).

Las categorías de serie de animación, serie de ficción y serie documental, al no haberse recibido ninguna candidatura, quedan desiertas, por lo que no entran a concurso.

Las candidaturas proclamadas hoy inician una primera ronda de votaciones entre los miembros de la Acadèmia, que se prolongará hasta el 13 de octubre. De esta ronda saldrán los nominados, que se darán a conocer el 20 de octubre y pasarán a una segunda ronda de votaciones hasta el 17 de noviembre, de la que resultarán los profesionales y las obras premiadas. El 24 de noviembre, antes de la gala, se celebrará el tradicional encuentro de nominados y nominadas.

Los Premios del Audiovisual Valenciano - Lola Gaos nacieron en 2018 con el objetivo de visibilizar el trabajo del sector audiovisual valenciano. En ocho ediciones se han convertido en una cita imprescindible para cineastas, técnicos y creadores de cine, series y videojuegos.

'UNA QUINTA PORTUGUESA'

La última gala, celebrada en noviembre de 2025 en el Auditori de la Diputació d'Alacant (ADDA), coronó a 'Una quinta portuguesa', de Avelina Prat, como la gran triunfadora de la noche, con siete galardones, entre ellos los de mejor largometraje de ficción, dirección y guión.

Con esta proclamación, la Acadèmia Valenciana de l'Audiovisual y el Consell de l'Audiovisual de la Comunitat Valenciana reafirman su compromiso con la promoción y el reconocimiento de la producción audiovisual de la Comunitat Valenciana, "consolidando los Premios Lola Gaos como el gran escaparate del talento audiovisual valenciano", concluyen.