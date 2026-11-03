La izquierda exige a Mazón que deje el acta tras un año desde su dimisión y que devuelva 2.000 euros de kilometraje

Archivo - El diputado Carlos Mazón durante una sesión de control, en Les Corts Valencianes, a 30 de abril de 2026 - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

PSPV y Compromís han reclamado al ‘expresident’ de la Generalitat Carlos Mazón que deje su acta como diputado del PP en Les Corts, cuando este martes se ha cumplido un año desde que dimitió por su gestión de la dana. Además, los socialistas han exigido a Mazón que devuelva “los 1.931 euros que ha cobrado en gastos de kilometraje” como diputado, cuando ya dispone de chófer en su condición de ‘expresident’.

Frente a estas críticas, el PP ha reprochado a la izquierda que “no habla de lo que importa a los ciudadanos” una semana después del accidente ferroviario de Urda, al tiempo que ha asegurado desconocer los gastos de kilometraje de Mazón. Tanto PP como Vox han reclamado la dimisión del ministro de Transportes, el socialista Óscar Puente.

Así lo han manifestado los portavoces de los cuatro grupos de Les Corts, en rueda de prensa tras la junta de síndics, preguntados por el primer aniversario de la dimisión de Mazón, que se produjo un año y cuatro días después de la dana que el 29 de octubre de 2024 provocó 234 fallecidos en la provincia de Valencia.

Desde el PSPV, José Muñoz ha señalado que “Mazón continúa ocupando su escaño, protegido por aforamiento” ante la justicia y “ha cobrado de Les Corts 1.931 euros por dietas de kilometraje cuando dispone de chofer en su oficina de ‘expresident’”.

“Carlos Mazón se está llevando 101 euros cada vez que viene a Les Corts, porque viene dos veces al mes cuando hay pleno”, ha denunciado, y ha reclamado al diputado “que devuelva estas dietas cobradas indebidamente” porque ese dinero “es de los valencianos".

Muñoz también ha criticado la “indignidad” de las declaraciones realizadas este martes por el secretario general del PP, Miguel Tellado, al decir que “la dana y los 234 fallecidos se produjeron porque no hubo avisos previos, cuando todos sabemos que si se produjeron estas víctimas mortales fue porque el ES-Alert llegó tarde y porque Mazón estuvo en un reservado en El Ventorro”.

Es por eso que ha reclamado al PP “menos lecciones”, ya que ha reprochado al jefe de los ‘populares’ y candidato a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, que pida “dimisiones” como la de Puente mientras “lo que exige para el resto no lo hace en su casa” en el caso de Mazón.

Al ser preguntado por la petición de PP y Vox de que dimita el ministro de Transportes, el síndic socialista se ha limitado a decir: “Eso está ampliamente contestado y no voy a incidir” en ello.

"HACE TIEMPO QUE DEBERÍA HABER PASADO A LA HISTORIA"

Como síndic de Compromís, Joan Baldoví ha coincidido en que “contrasta ver a Feijóo y a Vox pidiendo responsabilidades políticas mientras aquí mantienen a una persona que hace ya tiempo debería haber pasado a la historia”, en alusión a Mazón. A su juicio, él mismo “debería haber dimitido por decencia” y, si no es así, tanto PP como Vox “deberían haber exigido su acta o enviarlo al grupo de no adscritos”.

“Es una auténtica vergüenza que siga como diputado y aforado para no ir ante la jueza de Catarroja y que esté cobrando más como portavoz de una comisión que todavía no se ha reunido desde su nombramiento”, ha aseverado Baldoví, quien ha advertido que “el ejercicio de hipocresía de PP y Vox raya la indecencia más absoluta”.

EL PP DICE QUE "ES UNA CORTINA DE HUMO MÁS"

Por su parte, al ser cuestionado por si Mazón debe dejar su escaño, el síndic del PP, Nando Pastor, ha replicado que “a PSPV y Compromís no les queda otra que hablar de lo que se sienten cómodos”, cuando según él es “una cortina de humo más para no hablar de lo que preocupa a los ciudadanos” tras “nueve meses después del accidente de Adamuz y una semana después del de Urda”.

Pastor también ha defendido, sobre la dana, que “esta comunidad ha tenido lo que ha tenido: una comisión de investigación, petición de disculpas y dimisiones políticas”. “Y no lo he visto enfrente en ningún momento”, ha recalcado, para afear a Baldoví que pidiera la dimisión de Puente “con la boca pequeña”.

Preguntado por las dietas de kilometraje de Mazón, ha afirmado que “habrá que ver si es verdad u otro bulo o una cortina de humo”. Cuando se le ha indicado que esos gastos ya aparecen en la web de Les Corts, ha remarcado que no lo pone en duda, pero quiere “verlo bien” sin decir antes “nada más al respecto”.

“Seguro que hay una explicación –ha dicho–, que ahora no puedo dar no por falta de voluntad, sino por desconocimiento. En cualquier caso, viniendo de un ‘sanchista’ ilustre como José Muñoz, todas las reservas del mundo con esa información, por muy publicada que esté”.

Y el síndic de Vox, José Mª Llanos, se ha limitado a defender, al ser interpelado por la situación de Mazón, que “es hora de que Óscar Puente dimita o sea cesado”. “Pero no me corresponde a mí decidirlo, y digo exactamente lo mismo respecto al señor Mazón, que tiene derecho a mantener su acta. Y yo al respecto no tengo nada más que decir”, ha zanjado.