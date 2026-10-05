La izquierda solicita un pleno "urgente" para que el vicealcalde de Alicante "dé explicaciones" sobre Les Naus

Archivo - El alcalde de Alicante, Luis Barcala (d), y el vicealcalde de la ciudad, Manuel Villar (i), en una imagen de archivo durante un pleno del Ayuntamiento - EUROPA PRESS - Archivo

ALICANTE, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los tres grupos de izquierdas del Ayuntamiento de Alicante, que son PSPV, Compromís y EU-Podem, han solicitado que se celebre este jueves un pleno extraordinario y "urgente", a continuación del debate sobre el estado de la ciudad, para que el vicealcalde Manuel Villar, del PP, "comparezca y dé explicaciones sobre las últimas informaciones publicadas sobre el escándalo" de las viviendas de protección pública (VPP) del Residencial Les Naus, construido sobre suelo municipal que fue enajenado y cuyas adjudicaciones está investigando una jueza.

En un comunicado conjunto hecho público este lunes, han argumentado que hacen esa petición después de conocerse que la exdirectora general municipal y jefa de Contratación, María Pérez-Hickman, manifestó en el juzgado durante su declaración como investigada en la causa de Les Naus "que en 2022 le comunicó a Villar que" los hijos de ella "estaban inscritos en la cooperativa", unos "familiares que, finalmente, resultaron agraciados con pisos en este residencial", han señalado estas tres formaciones políticas municipales en relación con esa declaración, que avanzó el diario 'Información' este fin de semana.

En este contexto, la portavoz del PSPV en el consistorio, Trini Amorós, ha exigido la dimisión del vicealcalde de Alicante porque, "según esa declaración, sabía desde hacía cuatro años sobre el reparto de viviendas públicas en Les Naus", ha expresado.

"Si Villar sabía desde 2022 que los hijos de Hickman iban a tener una vivienda en Les Naus, tiene que explicar qué hizo con esa información, a quién se lo comunicó y qué medidas tomó. Nadie se cree que Villar, [Toni] Gallego, [Nayma] Beldjilali y Rocío Gómez [exedil de Urbanismo también investigada en la causa] tuvieran conocimiento de todo este asunto y que [el alcalde Luis] Barcala permaneciera ajeno hasta enero de 2026, cuando fue publicado el escándalo", ha añadido Amorós.

PSPV: "NO PUEDEN TARDAR NI UN MINUTO MÁS"

A juicio de la portavoz del PSPV, "cada nueva información acorrala más al alcalde", al tiempo que ha subrayado: "Medio equipo de gobierno tenía conocimiento sobre el reparto de los pisos entre cargos del PP y familiares antes de que saltara este escándalo en los medios de comunicación. No pueden tardar ni un minuto más en dar explicaciones".

Amorós ha resaltado que Villar "fue situado al frente de la comisión municipal" de VPP, órgano cerrado el pasado viernes y en el que ejerció de presidente, "y que tanto él como el resto de concejales de Barcala se negaron a comparecer y dar explicaciones".

Sobre esta comisión, en la que tampoco compareció el alcalde, la portavoz socialista ha apostillado: "La situación es ya insostenible. Todos lo sabían y todos guardaron silencio. No hicieron nada mientras se repartían los pisos públicos entre amigachos del PP".

COMPROMÍS: "LO SABÍAN"

Desde Compromís, su portavoz en el Ayuntamiento, Rafa Mas, ha insistido en que "lo sabían". "Las nuevas informaciones vuelven a poner el foco sobre Manuel Villar, responsable político de Contratación cuando se tramitó Les Naus. En 2022, Villar y Pérez-Hickman firmaban documentación de la mesa de contratación de Les Naus. Después supimos que dos hijos de la propia jefa de Contratación acabaron siendo beneficiarios de viviendas protegidas", ha añadido.

"¿Qué sabía Villar? ¿Desde cuándo lo sabía? ¿A quién informó? ¿Por qué no reforzaron los controles? ¿Por qué no apartaron a Pérez-Hickman? Al contrario, fue nombrada directora general", ha manifestado Mas, en alusión al cargo del que Pérez-Hickman dimitió poco después de conocerse a principios de este 2026 que dos hijos y un sobrino de ella fueron adjudicatarios de VPP en Les Naus.

En esta línea, el portavoz de Compromís ha indicado: "Señor Villar: diríjase a los juzgados y declare voluntariamente. Explique qué sabía, desde cuándo lo sabía, a quién informó y por qué no actuaron. Alicante merece conocer toda la verdad. Y las viviendas adjudicadas irregularmente deben volver a cumplir su función social".

EU-PODEM: "CONTRADICCIONES"

De otro lado, el portavoz de EU-Podem en el consistorio, Manolo Copé, ha aseverado que "las graves informaciones periodísticas publicadas este pasado domingo abren una nueva e inquietante vía en el caso de Les Naus que este Ayuntamiento no puede despachar con el silencio".

"Exigimos la comparecencia pública inmediata y urgente del vicealcalde y portavoz municipal, Manuel Villar, para que rinda cuentas de manera transparente ante la ciudadanía y el resto de los grupos de esta corporación", ha afirmado.

Según Copé, "las noticias de este fin de semana no solo contradicen de forma frontal las versiones oficiales que el equipo de gobierno ha sostenido en la comisión", sino que "apuntan a una preocupante red de contradicciones sobre quién, cómo y cuándo se conocían las irregularidades en la adjudicación de estas viviendas de protección pública".

"El señor Villar ya no puede escudarse en el cierre en falso de la comisión municipal. El pasado viernes afirmaba tener pruebas documentales que desmontaban la versión de sus propios exconcejales; sin embargo, las revelaciones de este domingo complican aún más el relato del PP y añaden una enorme sombra de sospecha sobre la gestión directa del suelo", considera el portavoz de EU-Podem.

Desde su punto de vista, "no es admisible que los alicantinos asistan a un cruce de acusaciones, correos de última hora y filtraciones dominicales sin que el máximo portavoz del gobierno local ofrezca una explicación nítida".

"Si el señor Villar mantiene que los trámites se realizaron con absoluta pulcritud, debe ser el primero en solicitar comparecer de forma voluntaria y enseñar toda la documentación de la que dispone", ha proseguido Copé.

Y ha sentenciado: "Por dignidad institucional y por respeto a los vecinos de Alicante, solicitaremos formalmente la convocatoria de un pleno extraordinario si el equipo de gobierno continúa bloqueando las explicaciones. Queremos saber la verdad de lo ocurrido y la queremos ya".