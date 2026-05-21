El Jardí Botànic celebra el 30 de mayo el concurso 'InsPirats pel Botànic' de narrativa y pintura rápida

8ª Edición Del Concurso Inspirats Pel Botànic - UV

VALÈNCIA, 21 May. (EUROPA PRESS) -

El Jardí Botànic de la Universitat de València (UV) ha convocado para el 30 de mayo una nueva edición, la octava, del concurso 'InsPirats pel Botànic', de narrativa y pintura rápidas, en el que la naturaleza será la fuente de inspiración.

De esta forma, el espacio recupera una de sus actividades "más queridas" y con "mejor acogida", tras su última celebración en 2024. "Este día especial hará que todo el que se sienta atraído por la pintura o la escritura deje ir la inspiración que supone estar entre árboles, flores y ruidos de gorriones en el centro de la ciudad", ha indicado la institución académica en un comunicado.

En esta edición, el certamen será el sábado 30 de mayo, de 10.00 a 16.00 horas, y el periodo de inscripciones, de carácter gratuito, está abierto hasta el jueves 23. Las personas participantes en 'InsPirats' deberán ser mayores de 16 años y podrán acceder a cuatro premios, dos por modalidad.

En pintura, serán de 1.000 y 600 euros, mientras que en narrativa breve ascenderán a 500 y 300 euros. Todos ellos, recibirán también un diploma acreditativo. Los galardones se darán el mismo día por la tarde junto a un concierto cuy cartel se revelará rn los próximos días. El veredicto lo dictará un jurado integrado por personas expertas del mundo del arte, la literatura y la cultura.

Cada una de las modalidades tiene sus características propias que están recogidas en las bases del concurso. Para la modalidad de pintura de 'InsPirats' hay que acudir al Botànic con los materiales necesarios para el desarrollo de la obra, incluido el caballete, el cual se usará para exponer el trabajo. Será imprescindible presentar un apoyo rígido liso y sin texturas, sin ninguna imprimación. Las medidas mínimas son de 50 cm y las máximas de 100 cm.

En cuanto a los aspectos formales de participación en narrativa corta, se trata de presentar un microrrelato con un máximo de 150 palabras y también hay que llevar los elementos necesarios para materializar el texto (libretas, papel, bolígrafos, etc), a pesar de que la obra se presentará en una hoja especial que facilitará la organización a cada uno de los participantes para escribir la versión definitiva del texto.

El mismo día del concurso se dará a conocer, por sorteo, un elemento (palabra o frase) que el texto deberá incluir, para dar sentido al relato, siempre relacionado con la naturaleza y el Jardín.

EXPOSICIÓN VIRTUAL

El concurso, como en las anteriores ediciones, está comisariado por la artista valenciana Nuria Ferriol. También, como ya es habitual, se registran todas las obras de pintura, y los galardones de narrativa, para formar parte de una exposición virtual que queda disponible en la web del Jardí Botànic. Además, se crea una pieza audiovisual resumen a cargo de la productora Prosonarte.

Los participantes de otras ediciiones describen la experiencia como "un privilegio", "una oportunidad única para crear al aire libre", "de hacer comunidad con gente como tú" y "sentirte artista" en "un ambiente muy especial".

Así, subrayan que el Botànic es "un oasis en nuestra ciudad" donde "los colores, la luz, siempre son diferentes" y que "nunca deja de sorprenderte". Además, apuntan que es "un espacio para el pensamiento", donde "la escritura y la pintura son liberación", "un santuario donde se respira naturaleza y creatividad, el lugar perfecto para inspirarse".