El Jardí Botànic UV inaugura una exposición de Laura Velasco sobre mujeres, memoria y naturaleza - REMITIDA UNIVERSITAT VALÈNCIA

VALÈNCIA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Jardí Botànic de la Universitat de València (UV) presenta 'Las que escuchan', una exposición de la artista Laura Velasco que rinde homenaje a las mujeres que, a lo largo de la historia, fueron consideradas sabias o brujas por su estrecha relación con la naturaleza. Mujeres capaces de interpretar el lenguaje de las plantas, los ciclos del cuerpo y los ritmos del territorio, cuyos conocimientos fueron juzgados, silenciados o incomprendidos.

La muestra, ubicada en la Estufa Freda, propone una mirada artística sobre estas formas de conocimiento y su permanencia a través de la memoria y la transmisión. Escuchar la naturaleza no fue únicamente una forma de contemplación, sino también una manera de comprender el mundo, detalla la UV.

A través de sus obras, Velasco recupera ese saber que durante generaciones se transmitió de manera discreta, de cuerpo a cuerpo y de unas manos a otras. Un conocimiento que no desapareció, sino que encontró otras formas de sobrevivir en los gestos, las recetas, los nombres de las plantas y las prácticas cotidianas.

La exposición aborda la memoria de estas mujeres desde el presente, sin idealizarlas ni convertirlas en figuras mitológicas, sino reconociéndolas como productoras de conocimiento en contextos que no siempre supieron escucharlas.

Se articula en torno a tres movimientos conceptuales: 'Raíz', 'Sombra' y 'Semilla', que plantean un recorrido simbólico por el origen, la violencia y la persistencia. El primero sitúa el cuerpo como fuente y archivo del conocimiento, poniendo el foco en aquello que se transmite y permanece en la memoria.

El segundo introduce la ruptura y el miedo, representando la violencia ejercida contra quienes poseían saberes que resultaban incómodos para el pensamiento dominante. Por último, 'Semilla' plantea una reflexión sobre aquello que sobrevive y conserva la posibilidad de volver a germinar, sin ofrecer un desenlace cerrado, sino dejando abierta la pregunta sobre todo lo que todavía queda por recuperar.

EL HILO, SÍMBOLO DE UNIÓN, MEMORIA Y REPARACIÓN

El hilo es uno de los elementos fundamentales que atraviesa toda la exposición. Presente tanto en las pinturas como en las esculturas cerámicas, funciona como símbolo de unión, transmisión y memoria. Su presencia remite a las mujeres que tejían, bordaban y transmitían mensajes a través de sus manos, convirtiendo el hilo en una forma alternativa de escritura. En algunas piezas aparece también como elemento de reparación, cosiendo aquello que ha sido dañado y conectando fragmentos que parecían separados.

Junto a la pintura, la cerámica adquiere un papel destacado en el recorrido. Las pequeñas esculturas representan diferentes formas orgánicas y seres vinculados al bosque y a los entornos húmedos, concebidos como presencias silenciosas que observan y escuchan. Estas piezas establecen un diálogo con el jardín vivo que se extiende al otro lado de los ventanales de la Estufa Freda, integrando el entorno natural en la propia experiencia expositiva.

Con 'Las que escuchan', Laura Velasco propone una reflexión sobre la relación entre las mujeres y la naturaleza, la memoria de los conocimientos silenciados y la necesidad de reconocer otras formas de comprender y habitar el mundo. Una exposición que invita a escuchar aquello que durante mucho tiempo quedó en silencio y a preguntarnos qué saberes seguimos perdiendo cuando dejamos de prestar atención a nuestro entorno.

Laura Velasco (Madrid, 1985) es ilustradora y artista multidisciplinar afincada en València. Su práctica combina cerámica, pintura en técnica mixta y bordado a mano, y parte también de una extensa trayectoria vinculada a la ilustración y la caligrafía. En su trabajo, el color funciona como un vocabulario propio y el hilo aparece de manera recurrente como estructura, vínculo y memoria.

Después de su primera exposición, 'Qué es un hogar', celebrada en València en 2023, presentó 'Libertad' en el Hotel Palace de Barcelona en 2024. En 2026 ha expuesto también en Sama Art Gallery, en Madrid. Los textos de la muestra y del catálogo que se editará posteriormente corren a cargo de Raquel Bada, editora, periodista cultural y fundadora y directora de Bamba Editorial.

La exposición se podrá visitar desde este viernes al 13 de abril en la Estufa Freda. El horario de visita será el del jardín exterior: de 10 a 18 horas de noviembre a febrero, de 10 a 19 horas en marzo y de 10 a 20 horas en abril. El acceso a la exposición será gratuito con la entrada al Jardí Botànic.