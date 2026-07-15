JARR afronta en el MuVIM su proyecto "más ambicioso" transformando el tejido en "archivos de experiencia"

JARR presenta 'DOMESTICA' en la Sala Parpalló del MUVIM: la radical disolución de la pintura en tejido, objeto y memoria - REMITIDA AWNIL EVENTS

VALÈNCIA, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El artista valenciano JARR afronta en la Sala Parpalló del MuVIM su proyecto "más ambicioso y experimental" en el que, bajo el título 'Domestica', transforma hilos, nudos y tejidos "en auténticos archivos de experiencia".

La exposición, comisariada por Alejandro Villar, se inaugura esta tarde en el museo valenciano, que, de esta forma, invitará a los espectadores a realizar "una profunda reflexión sobre la memoria, el objeto cotidiano y el espacio doméstico como lugar de producción cultural y emocional".

A través de obras textiles, sublimaciones sobre tela o assamblages, JARR construye "una poética del vínculo donde hilos, nudos, tejidos y materiales recuperados dejan de ser elementos formales para convertirse en auténticos archivos de experiencia, transgrediendo el concepto mismo de la abstracción".

La exposición sitúa su práctica artística en diálogo con el neodadaísmo, el arte objetual, el post-pop y las principales corrientes del arte textil contemporáneo, reivindicando la casa como un espacio de pensamiento y el acto de coser, reparar o anudar como formas de memoria y resistencia.

La muestra se estructura en tres grandes ámbitos que recorren las principales líneas de investigación desarrolladas por este creador durante más de tres décadas.

El primer espacio introduce al visitante en un universo dominado por el negro, donde emergen nudos, veladuras y presencias domésticas suspendidas entre la memoria y la desaparición. Aquí la sublimación transforma el tejido en archivo y la imagen en huella, mientras hilo, costura y repetición reivindican una genealogía del arte textil vinculada al cuidado, la reparación y el recuerdo como formas de conocimiento.

OBJETOS ENCONTRADOS

El segundo ámbito reúne assemblages, objetos encontrados, imágenes apropiadas y fragmentos de cultura visual que configuran los fundamentos del universo jarriano, convirtiendo la retórica del consumo en ironía y crítica, y construyendo a la vez una arqueología de la contemporaneidad donde el objeto cotidiano revela las fracturas y contradicciones del presente.

La tercera parte de la exposición plantea la disolución de la pintura en un campo expandido donde abstracción, objeto e imagen apropiada dejan de funcionar como categorías autónomas para integrarse en una misma estructura relacional. El gesto pictórico migra hacia el nudo, el pigmento se adhiere a la memoria de las superficies y la imagen encontrada es atravesada por estratos de experiencia hasta convertir la obra en radiografía de una vida, vestigio y liturgia.

"CONSTRUYE VÍNCULOS"

Para el comisario de la exposición, Alejandro Villar, 'Domestica' constituye "el proyecto más ambicioso de JARR en torno a la memoria, el objeto y el universo doméstico". "El artista no construye imágenes ni relatos, construye vínculos. Sus obras contienen el tiempo y conservan las huellas de quienes habitaron los objetos, los tejidos y los espacios que reaparecen transformados en experiencia estética", asevera.

La exposición consolida una línea de investigación iniciada hace más de treinta años en torno al ensamblaje, la apropiación visual y la dimensión afectiva de los objetos cotidianos. En este proyecto, "el hilo conecta, el tejido conserva y el nudo recuerda que toda memoria permanece viva porque alguien dedicó el tiempo necesario para volver a coser aquello que parecía roto".