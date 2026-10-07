'Jaume I, El Influencer Medieval': Un Documental Actualiza En À Punt La Figura Del Monarca 750 Años Después De Su Muerte - 'JAUME I, EL INFLUENCER MEDIEVAL'

VALÈNCIA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

À Punt conmemora el 750 aniversario de la muerte del rey Jaume I con un documental que revisa su figura desde una perspectiva contemporánea y pone el foco en "su extraordinaria capacidad para construir un relato propio, proyectar una imagen pública e influir en las generaciones posteriores". Se estrena a las 16.45 horas del 9 d'Octubre en la televisión pública valenciana, dentro de la programación especial por el Día de la Comunitat Valenciana.

Siete siglos y medio después de su muerte, el documental 'Jaume I, el influencer medieval' descubre "un rey que todavía anda entre nosotros" y reflexiona sobre hasta qué punto sus decisiones continúan presentes en el territorio, la cultura, la lengua y la memoria colectiva valenciana, avanzan los responsables del proyecto.

Desde el siglo XXI se viaja al siglo XIII para entender cómo y por qué Jaume I continúa siendo una figura viva y presente en la memoria del pueblo valenciano. El documental no solo apuesta por presentar un rey que dejó escrito su relato vital, "su verdad", sino que muestra cómo Jaume I observa y ve pasar su propia vida incluso antes de su nacimiento.

La narración audiovisual se articula a partir del 'Llibre dels Fets', la primera autobiografía de un monarca medieval. Una joya literaria que permite acercarse a un Jaume I que habla en primera persona y que selecciona los episodios de su vida que quiere transmitir a sus sucesores. Los especialistas entrevistados destacan que este libro es la memoria del monarca, pero una memoria selectiva y un relato proyectado hacia el futuro; "la memoria ejemplar de una vida guiada por la divina providencia".

¿EL PRIMER INFLUENCER VALENCIANO?

'Jaume I, el influencer medieval' reflexiona a partir de este provocador planteamiento y lo hace para acercar su figura a una audiencia contemporánea y analizar, con una mirada histórica y divulgativa, cómo el monarca utilizó la comunicación, la narrativa y la construcción de su propia imagen para convertirse en protagonista de su tiempo y de la memoria de los siglos posteriores.

Para llevarlo a cabo, dispuso de una herramienta extraordinariamente poderosa para su tiempo: el 'Llibre dels Fets'. En el documental se muestra la copia más antigua que se conserva, de 1343, custodiada dentro de una caja fuerte a la Biblioteca de la Universitat de Barcelona y copiada al monasterio de Poblet.

El equipo que ha realizado el documental también ha accedido a la documentación de Jaume I que se conserva al Arxiu de la Corona d'Aragó. Por primera vez se podrá ver en televisión el último documento que firmó Jaume I antes de morir.

IA PARA VIAJAR AL SIGLO XIII

Otro de los elementos narrativos diferenciales de la producción es el uso de la inteligencia artificial como herramienta narrativa y divulgativa. El documental combina entrevistas con historiadores y especialistas, localizaciones reales y fuentes documentales con animaciones gráficas y recreaciones visuales generadas con IA.

Una apuesta visual que ayuda a dar vida en momentos que no se han documentado nunca audiovisualmente y a escenificar batallas y paisajes medievales. También a entender como Jaume I quería ser visto y a recrear escenas que refuerzan su liderazgo simbólico. Las animaciones se nutren del relato histórico para mantener el rigor y, a la vez, hacer más inmersiva y accesible la narración audiovisual.

RECORRIDO POR SUS ESCENARIOS VITALES

El equipo del departamento de Informativos de À Punt que ha realizado este documental ha viajado a los escenarios vitales de Jaume I, desde Montpellier, la ciudad donde nació, hasta Monzón, donde se crió con los monjes de la Orden del Temple, Alcañiz, Barcelona, Poblet, donde está sepultado, y a las localidades de la Comunitat Valenciana más significativas en la vida del monarca, como El Puig, Borriana, Peñíscola, Morella, Xàtiva, Alzira, la Vall d'Alcalà, Biar y València.

Además, el equipo se ha desplazado a Londres para poder grabar con todo detalle el Retablo del Centenar de la Ploma que muestra en su mesa central la Batalla del Puig. Un retablo que se conserva en el museo Victoria & Albert de la capital británica y que ha contribuido a consolidar una determinada memoria de Jaume I y del conflicto entre cristianos y musulmanes.

'Jaume I, el influencer medieval' es una producción documental dirigida por la periodista Matilde Alcaraz y el realizador Juan Pablo Valero. El equipo lo completan los operadores de cámara Toni Polit y Christian Hervás, las productoras Vicky Palacios y Paula Cervera, la operadora de postproducción Laura Alcantud, el ayudante de explotación Raúl Fenollosa, la lingüista Celia García Pedro y la documentalista Isabel Edo, entre otros.

El documental, que se emitirá durante la programación especial que À Punt dedica al 9 d'Octubre, transforma la conmemoración del 750 aniversario de la muerte de Jaume I en una experiencia audiovisual vanguardista. Una producción que descubre "un rey con luces y sombras, un rey entre la historia y la leyenda que ha dejado una impronta inmortal en el pueblo valenciano".