Una "jauría de bestias salvajes y creativas" invade la Plaza del Ayuntamiento en el Festival 10 Sentidos

Publicado 10/05/2019 19:05:23 CET

VALÈNCIA, 10 May. (EUROPA PRESS) -

Una "jauría de bestias salvajes y creativas" invadirá este sábado la Plaza del Ayuntamiento de València, que volverá a convertirse en la plaza 10 Sentidos, en un enclave que acoge una de las grandes citas del festival, con propuestas que reflexionan sobre la violencia que impregna cada capa de la sociedad y las diversas formas en las que se manifiesta.

El certamen apuesta por un potente contenido social y esta edición, bajo el lema 'Bestias', pretende invitar al debate sobre las pulsiones más oscuras del ser humano y sobre la capacidad o no del arte para canalizar esa agresividad que horroriza y estremece, que hipnotiza y atrae a las personas, ha explicado la organización en un comunicado.

Con la jornada del sábado, el festival aspira a sacar las artes vivas a la calle y a que quien pasee por ella se encuentre con una multitud de propuestas programadas a lo largo del día. De esta manera, la zona acogerá una selección de actuaciones musicales, intervenciones artísticas, danza, performances y piezas dirigidas a todo tipo de públicos.

Dentro de las propuestas destinadas al público infantil, se celebrará el taller 'Deja tu huella', a cargo de RIMA, con el que se plasmarán las distintas reflexiones que los más pequeños extraen de los contextos más violentos; mientras que a las 18.00 horas, la compañía Ángeles de Trapo representará su pieza teatral 'Error 404' sobre Steve, un joven sumergido en un mundo plagado de aparatos tecnológicos.

Asimismo, para alentar a la participación de los transeúntes, durante la jornada tendrá lugar una masterclass abierta de artes marciales impartida por Borja Lull, y los protagonistas de la danza comunitaria 'Beast Dance', impulsada por el coreógrafo neoyorquino Shamel Pitts, que tendrán oportunidad de mostrarla en horario de mañana y tarde.

RITMOS MEDITERRÁNEOS Y PUNK

Entre las citas musicales, tendrá lugar el recital de la valenciana Elma Sambeat y los conciertos de Antonio Galera y TIPEX, que harán sonar la plaza a lo largo del día con ritmos mediterráneos, punk y hasta con notas goyescas.

Por su parte, el programa escénico de la 'Plaza 10 Sentidos' reunirá a las 12.00 a DOOs Colectivo, que con su pieza 'El fin de las cosas' hará una llamada a la reflexión individual; mientras que Colectivo El Brote también llega dispuesta a hacer pensar al público y regresan a València con 'Sin·Vergüenzas', con la que trabajan en la visibilización y normalización de los cuerpos no normativos a las 12.30.

Antes de esta actuación será el turno de Camille Voyenne, con una performance que promete no dejar al público indiferente. Además, la idea del otro y la vibración constante de lo binario corre a cargo de Pol Jiménez, que a las 13.00 interpretará una de sus piezas, 'La Oscilante', que investiga las posibilidades de una danza agénero.

PROVOCACIÓN CON POESÍA SONORA

La programación se retomará por la tarde, a las 18.30, con el recital poético 'Quieroynopuedo' de Cantataticó, cinco intérpretes que, liderados por Jesús Ge, buscarán la provocación a través de la poesía sonora. Una hora más tarde será el turno del flamenco inclusivo con José Galán y 'Sueños reales de cuerpos posibles', pieza que hace un llamamiento a la libertad creadora y a la diversidad revalorizando otros cánones alejados de prejuicios y tópicos.

Otras propuestas que también se sucederán a lo largo del día en la Plaza 10 Sentidos son las de Gerardo Esteve, con 'Más Despacio', una acción participativa para contrarrestar el arrollador ajetreo urbano de València; Grup BYE, con la iniciativa '¿Quién mató a las ardillas?', en la que el público podrá contribuir a finalizar la obra aportando su 'Confesiones Bestias'; y M.ª Jesús González y Patricia Gómez, con el proyecto documental 'À tous les clandestins', que recoge los testimonios dejados por migrantes retenidos en los CIES y que utilizará como soporte las marquesinas de las paradas de autobús que rodean la plaza.

BARROCO LATENTE EN LA VIDA DIARIA

Por otro lado, Greta Alfaro encontrará refugio en 10 Sentidos para exhibir su último trabajo, 'Fall on us and hide us', en el que se sirve de elementos iconográficos revisitados para aunar actualidad y cultura barroca, en una exposición que abre un camino en el que es posible encontrarse con un barroco latente en la vida diaria, algo que se demuestra a través de la puesta en imágenes en movimiento.

Además, habrá tiempo para proyectos como el de Doris Uhlich, en el Palau de les Arts este domingo a las 19.00, en 'Every Body Electric', que renueva su trabajo con personas con discapacidad física y reitera su concepción cuerpo como el eje sobre cuya fuerza cada individuo se conecta con el mundo, como un organismo dinámico "repleto de capas e historias dormidas".