Javier Fesser convierte el premio recibido en el Festival de Cine de Elche en una masterclass

Archivo - Javier Fesser en el Festival de Cine de Elche - FESTIVAL DE CINE DE ELCHE - Archivo

VALÈNCIA, 19 Jun. (EUROPA PRES) -

El Festival Internacional de Cine Independiente de Elche (Alicante) arrancará su 49ª edición con una actividad nacida de un gesto "poco habitual": el director y guionista Javier Fesser, ganador el pasado año del Premio Fundación Mediterráneo del certamen, decidió destinar íntegramente la dotación económica asociada al galardón a la organización de una acción formativa abierta al público.

Fruto de esta iniciativa surge la masterclass 'Lugar como personaje', que se celebrará el próximo 20 de junio, de 11:00 a 14:00 horas, en la Casa del Hort del Xocolater de Elche.

La actividad está organizada conjuntamente por el Festival de Cine de Elche y Notodofilmfest y permitirá descubrir uno de los oficios más desconocidos y, al mismo tiempo, más determinantes de la industria audiovisual: el del location manager o jefe de localizaciones.

La sesión será impartida por Enrique Martín Guadamuro, profesional con una amplia trayectoria en algunas de las producciones audiovisuales más relevantes de los últimos años, entre ellas Juego de Tronos, The Crown, Black Mirror, 3 Body Problem, Assassin's Creed, Pathaan o Venom: The Last Dance.

A través de ejemplos reales y experiencias profesionales, la masterclass mostrará cómo se buscan, seleccionan y preparan los espacios donde se desarrollan las historias cinematográficas y televisivas, explica la organización en un comunicado.

Más allá de su dimensión logística, el encuentro pondrá el foco en la capacidad de los lugares para convertirse en un elemento narrativo esencial, hasta el punto de actuar como un personaje más dentro del relato.

Los asistentes podrán conocer los criterios que intervienen en la elección de una localización, los procesos de negociación y adaptación de espacios para un rodaje y la influencia que un paisaje, una calle o un edificio pueden ejercer sobre la construcción visual y emocional de una película o una serie.

Con esta propuesta, el Festival de Cine de Elche refuerza una de las líneas que ha venido desarrollando en los últimos años: ampliar su actividad más allá de las proyecciones y convertirse en un espacio de encuentro, formación y reflexión en torno al cine y sus profesiones.

La masterclass constituye así la primera actividad de la 49ª edición del festival, que se celebrará entre el 10 y el 17 de julio en el Hort del Xocolater y la playa de Arenales del Sol.

Considerado el festival de cortometrajes más antiguo de la Comunitat Valenciana y uno de los más veteranos de España, el certamen mantiene desde 1978 su compromiso con el descubrimiento de nuevos talentos y la difusión de la cultura cinematográfica. La participación en la actividad es gratuita previa inscripción y las plazas son limitadas.