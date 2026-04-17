Javier Gutiérrez, Premio de Honor del Festival Internacional de Cine de Alicante

Archivo - El actor Javier Gutiérrez. - Alberto Ortega / Europa Press - Archivo

ALICANTE, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El actor Javier Gutiérrez recibirá el Premio de Honor del 23º Festival Internacional de Cine de Alicante en reconocimiento a su destacada trayectoria en el cine, el teatro y la televisión. El galardón se entregará durante la gala inaugural del certamen, que tendrá lugar el 23 de mayo en el Teatro Principal.

Con este reconocimiento, el certamen distingue la carrera de "uno de los intérpretes más completos del panorama audiovisual español", recalca la organización de la cita, que recuerda que el intérprete cuenta con dos Premios Goya al Mejor Actor Protagonista por La isla mínima (2014) y El autor (2017), consolidándolo como una de las figuras más relevantes del cine español contemporáneo.

Este premio ha sido otorgado a actores y actrices de renombre, entre los que se encuentran Antonio Resines, Maribel Verdú, Karra Elejalde, Kiti Mánver, Pedro Casablanc, Imanol Arias, Blanca Portillo, José Sancho, Juan Echanove, Ángela Molina, Héctor Alterio, o Ana Fernández, premiada en la última edición del festival.

"Es un auténtico honor que el Festival Internacional de Cine de Alicante haya pensado en mi para para recibir, en esta nueva edición, uno de sus más importantes galardones. Uniéndome así, a una larga nómina de nombres ilustres dentro del panorama cinematográfico español. Deseoso de encontrarme con su público y disfrutar de un festival que se caracteriza sobre todo por cuidar su programación, prestando especial atención a la producción española", ha señalado Javier Gutiérrez.

Por su parte, el director del Festival Internacional de Cine de Alicante, Vicente Seva, ha destacado que "Javier Gutiérrez es un actor excepcional, con una gran trayectoria y una capacidad interpretativa que le permite abordar todo tipo de personajes. Es un referente de nuestro cine y un orgullo poder reconocer su carrera en esta nueva edición del festival".

Javier Gutiérrez es uno de los intérpretes más sólidos y versátiles del panorama audiovisual español. Nacido en Asturias en 1971, inició su carrera en el teatro, donde obtuvo reconocimiento temprano con galardones como el Premio Max por 'Argelino, servidor de dos amos' en 2009. Su paso a la televisión lo consolidó como rostro popular gracias a series como 'Los Serrano' y 'Águila Roja', antes de dar el salto definitivo al cine.

Su consagración llegó con 'La isla mínima' (2014), dirigida por Alberto Rodríguez, por la que obtuvo numerosos premios, entre ellos el Goya a Mejor Actor, la Concha de Plata en el Festival de San Sebastián y varios reconocimientos de la crítica. Este éxito marcó un punto de inflexión en su carrera, que continuó con interpretaciones destacadas en películas como 'El autor' (2016), con la que ganó su segundo Goya, y títulos como 'Modelo 77', 'La hija', 'Hogar' o 'Bajocero', demostrando una notable capacidad para abordar personajes complejos.

En televisión, ha brillado en series como 'Estoy vivo' y 'Reyes de la noche', obteniendo múltiples nominaciones en premios como los Feroz, Forqué o Platino. A lo largo de su trayectoria reciente, ha acumulado importantes reconocimientos, como el Premio Ondas, varios premios Feroz y galardones de la Unión de Actores.

En 2025 ha sido distinguido con el Premio Homenaje Avilés Acción por su trayectoria, además de recibir nuevas nominaciones por trabajos como 'El caso Asunta' y la obra teatral 'Los Yugoslavos'. Con una filmografía que abarca desde comedia hasta thriller, Gutiérrez se ha consolidado como una figura imprescindible del cine, teatro y televisión en España.

PROYECCIONES Y ENCUENTROS CON PROFESIONALES

El 23º Festival Internacional de Cine de Alicante se celebrará del 23 al 30 de mayo de 2026 y contará con proyecciones, encuentros con profesionales del sector, conferencias y diversas actividades dedicadas al mundo del cine. Las entradas para la gala inaugural se pueden adquirir en la web del Festival, https://www.festivaldealicante.com/. .

El Festival Internacional de Cine de Alicante, que se celebrará del 23 al 30 de mayo, cuenta con el apoyo de la Diputación Provincial de Alicante, el Ayuntamiento de Alicante, Alicante Film Oficce, Instituto Valenciano de Cultura, À Punt Radiotelevisión Valenciana y otras empresas colaboradoras.