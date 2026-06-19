Javier Sicluna, premio Mejor Médico Rural 2026 de la Fundación del ICOMV y Diputació de València

Javier Sicluna - COLEGIO DE MÉDICOS

VALÈNCIA, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Fundación del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Valencia (ICOMV) y la Diputació de València han entregado el Premio Mejor Médico Rural 2026 al doctor Javier Sicluna Lletget, médico de familia y alcalde de l'Alcúdia de Crespins (Valencia), en reconocimiento a una trayectoria profesional marcada por "la cercanía, la vocación de servicio y el compromiso con la atención sanitaria en el medio rural".

El acto, celebrado en la sede de la Diputación de Valencia, estuvo presidido por el presidente de la institución provincial, Vicente Mompó, y contó con la participación de la presidenta de la Fundación del ICOMV, Mercedes Hurtado, la directora general de Atención Hospitalaria de la Conselleria de Sanidad, Ana Teijelo, la diputada de Bienestar e Inclusión Social y Salud Pública, Immaculada González, encargada de conducir el acto, y el secretario de la Fundación del ICOMV, Francisco Fornés.

Al recoger el galardón, el doctor Sicluna agradeció el reconocimiento y aseguró que, si tuviera que quedarse con un aspecto de su trayectoria profesional, sería "la satisfacción de haber podido ayudar a sus pacientes y la confianza que estos depositaron en él durante tantos años, un estímulo permanente para seguir intentando ser mejor médico cada día", según ha informado la institución colegial en un comunicado.

El doctor Javier Sicluna ha desarrollado gran parte de su trayectoria profesional como médico de Atención Primaria en l'Alcúdia de Crespins, donde ejerció durante más de 25 años como médico de familia y se convirtió en una "figura ampliamente reconocida por varias generaciones de vecinos".

Colegiado en el ICOMV desde 1984, dedicó cuatro décadas al ejercicio de la Medicina antes de su jubilación en 2024. Licenciado por la Universitat de València, compaginó su actividad asistencial con responsabilidades de gestión sanitaria, entre ellas, la Secretaría del Consell de Salut del Departamento de Salud Xàtiva-Ontinyent durante una década y su participación en el Consejo de Administración de la Agencia Valenciana de Salud.

Su implicación con la comunidad fue "más allá" del ámbito estrictamente sanitario. Vinculado desde hace años a la vida pública de l'Alcúdia de Crespins, ha desempeñado diferentes responsabilidades municipales, entre ellas la Alcaldía del municipio en distintas legislaturas, cargo que ocupa actualmente.

El jurado ha valorado especialmente una trayectoria caracterizada por l"a vocación de servicio, la cercanía con los pacientes y el profundo arraigo a su entorno", valores que representan la esencia de la Medicina rural y que convierten al doctor Sicluna "en un referente para la profesión médica valenciana", defiende la entidad.

Durante su intervención, Hurtado destacó que el doctor Sicluna representa "los valores que definen la medicina rural: la cercanía, la disponibilidad permanente y la capacidad de acompañar a los pacientes a lo largo de toda su vida", según la institución colegial.

"GENEROSIDAD"

La presidenta de la Fundación del ICOMV puso especialmente en valor la "generosidad" del galardonado y su "capacidad de escucha, dos cualidades que han marcado su relación con los pacientes durante décadas". Asimismo, destacó la importancia de este reconocimiento "para visibilizar el trabajo que desarrollan los médicos rurales, profesionales que desempeñan una labor esencial para garantizar la equidad en el acceso a la asistencia sanitaria y combatir las desigualdades derivadas de la dispersión geográfica o la falta de recursos".

Por su parte, las distintas autoridades coincidieron en subrayar la contribución de los médicos rurales "al mantenimiento de una atención sanitaria cercana, humana y de calidad, especialmente en municipios pequeños, donde el médico constituye con frecuencia una figura de referencia para toda la comunidad".