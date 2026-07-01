Javier Sierra afirma que los escenarios de la ficción no son solo un telón de fondo, sino un personaje más - UJI

CASTELLÓ 1 Jul. (EUROPA PRESS) - -

El escritor Javier Sierra ha señalado que "los escenarios de la ficción no son solo un telón de fondo, sino un personaje más", durante el tercer y último curso de la Universitat d'Estiu de la UJI 2026 'Las geografías de la ficción: ¿dónde suceden las novelas?' que tiene lugar en Benicàssim y que cuenta con, además de este autor, Santiago Posteguillo y Luz Gabás.

La inauguración ha sido a cargo de la vicerrectora de Cultura, Compromiso Social e Igualdad de la UJI, Raquel Agost, quien ha destacado, en referencia al título del curso, que "el lugar donde transcurren los hechos son un espacio fundamental en la narración y hacen más rica la experiencia de la lectura". La vicerrectora ha estado acompañada en la mesa inaugural por las directoras del curso, Rosario Raro y Carmen Lázaro, y la alcaldesa de Benicàssim, Susana Marqués.

La escritora Rosario Raro ha sido la primera en intervenir en el foro literario y ha diseccionado las diferentes formas de geografía de las novelas desde el punto de vista de géneros literarios y del punto de vista del autor, aunque sobre todo ha hecho un recorrido por sus novelas, desde 'Volver a Canfranc' hasta 'La novia de la paz', premio Azorín en 2025.

La autora de Segorbe ha comentado que la elección de un lugar donde pasa la acción o los paisajes no es accidental, "puesto que las novelas no son trasplantables". En este sentido, ha asegurado que "cada espacio que conforma la novela es único y no suele ser solo físico, sino también moral", y ha puesto como ejemplo la estación de Canfranc, "una infraestructura técnica elevada a escenario de heroísmo y refugio en medio de la guerra", o las playas de Normandía, paisajes protagonistas de diversas de sus novelas.

Raro ha significado que las "geografías de las novelas son muy importantes y tienen una gran potencia narrativa, ligada al rigor documental, para que el lector pueda sentir que se encuentra allí". Al respecto, la escritora ha asegurado que "los lugares donde pasan las novelas tienen que ser habitables, que te cuentan cosas, pero que no te revelen todo".

Rosario Raro también ha destacado las iniciativas surgidas a partir de la literatura como las experiencias de rutas literarias, que han nacido en los últimos años, y que refuerzan el valor de los paisajes y lugares protagonistas en las novelas.

MUSEOS

La segunda intervención de la jornada ha sido a cargo de Javier Sierra, quien se ha centrado en los museos como espacios y escenarios de novela, los cuales "se pueden calificar como un personaje universal, puesto que cada año más de 500 millones de personas visitan algún museo en todo el mundo".

En este sentido, el escritor y periodista ha expresado que *la clave de las historias que pasan en los museos no está en el edificio, sino en la mirada de cada lector y en lo que procesan después de la lectura". Inmerso en el relato de las experiencias que le ha aportado su estudio de los museos y las obras de arte, Sierra ha pedido a los asistentes al curso que "no dejen de mirar el arte con la visión de un niño".

"Los espacios que elegimos condicionan nuestra novela. Los escenarios de la ficción no son solo un telón de fondo, sino un personaje más que nos ayudará a modelar lo queremos contar", ha añadido.

La jornada matinal ha finalizado con la participación de la premio Planeta Luz Gabás, quien ha hecho un recorrido por la historia y los paisajes visibles en su última obra Corazón de oro en su ponencia 'El sueño dorado: del Pirineo a California a mediados de siglo XIX'. La jornada finalizará con una mesa redonda titulada 'Las novelas como museos de historias', donde intervendrán los tres escritores.