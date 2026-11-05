Javier Zamora se adentra en el thriller de espionaje mundial con 'Nunca fui uno de ellos', su primera novela - PLAZA & JANÉS

VALÈNCIA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Javier Zamora Ciurana ha presentado en València su primera novela, 'Nunca fui uno de ellos', publicada por Plaza & Janés, sello de Penguin Random House Grupo Editorial. El autor debuta en el panorama literario con un thriller geopolítico que combina espionaje, intriga política, conspiraciones internacionales y una reflexión sobre los límites del poder y el precio de la libertad.

El escritor ha estado acompañado por el escritor y periodista Máximo Huerta, con quien ha conversado sobre su debut literario en un acto celebrado este jueves por la tarde en la Nave III de Ribes, en el Parc Central de València, detalla el sello editorial.

La presentación ha contado con la asistencia de numerosos representantes del ámbito político, cultural y de la sociedad valenciana, entre ellos la alcaldesa de València, Mª José Catalá; la vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Susana Camarero; el presidente de la Diputació de València, Vicent Mompó; la consellera de Educación y Cultura, Carmen Ortí; el presidente del Consell Valencià de Cultura (CVC), José Mª Lozano, y el expresidente de la Diputació Toni Gaspar.

También han asistido las exfalleras mayores de València Berta Peiró, María Estela Arlandis, Pilar Gutiérrez y Susana Remohí, así como representantes del mundo de la cultura, entre ellos Jaime Siles, Premio Nacional de Literatura, el pintor Jesús Arrúe, Mayrén Beneyto o Jose Manuel Canañ, entre otros.

Con esta primera obra, Zamora da el salto al mundo editorial con una historia ambientada entre Moscú, Washington y las costas de California, en un escenario marcado por la creciente tensión entre Rusia y Occidente y por las nuevas amenazas a la seguridad internacional.

La novela plantea una inquietante posibilidad: ¿qué ocurriría si una operación encubierta consiguiera sabotear los cables submarinos que conectan Europa y Estados Unidos y de los que dependen buena parte de las comunicaciones y transacciones financieras del planeta?

A partir de esta amenaza, el escritor construye una trama de espionaje en la que los intereses políticos, las ambiciones personales y las lealtades enfrentadas ponen en riesgo el equilibrio internacional.

SINOPSIS

La historia tiene como protagonista a Luka Ivanov, un joven ingeniero ruso que, marcado por una infancia de violencia, acepta colaborar con los servicios de inteligencia de su país para proteger a su madre y escapar del control de su padre.

Convertido en agente encubierto, Luka viaja a Estados Unidos con la misión de infiltrarse en la CIA como parte de una operación secreta de alcance global. Sin embargo, lo que comienza como una misión de espionaje termina convirtiéndose en un conflicto personal cuando descubre las verdaderas consecuencias del plan en el que participa.

'Nunca fui uno de ellos' recupera los códigos clásicos de la novela de espías, en la tradición de autores como John le Carré y Frederick Forsyth, pero traslada la acción a un escenario contemporáneo en el que las guerras ya no se libran exclusivamente en los campos de batalla.

Los ciberataques, las operaciones encubiertas, la desinformación y las amenazas contra infraestructuras críticas se convierten en elementos centrales de una historia que explora la fragilidad de las sociedades actuales y su dependencia de la tecnología. también aborda la utilización política de la información y la capacidad de los gobiernos para condicionar la opinión pública, especialmente en contextos de crisis y campañas electorales.

Más allá de la intriga internacional, Zamora introduce cuestiones como la intolerancia, la identidad personal y el derecho a vivir libremente, construyendo una historia en la que los conflictos íntimos de sus protagonistas adquieren tanta importancia como las grandes conspiraciones políticas.

Javier Zamora Ciurana es licenciado en Derecho y en Administración y Dirección de Empresas. Su trayectoria profesional ha estado vinculada desde sus inicios al ámbito jurídico, primero en el sector privado y actualmente como funcionario de la Diputació de València. Desde hace años compagina su actividad profesional con la escritura y su pasión por los viajes, una afición que ha influido en la construcción de los escenarios internacionales de su primera novela.

Atraído por los thrillers en los que la tensión narrativa convive con la profundidad psicológica de los personajes, Zamora inicia con 'Nunca fui uno de ellos' su trayectoria como novelista de la mano de Plaza & Janés.