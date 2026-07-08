JCF llevará al pleno de julio la propuesta de ampliar la Ofrenda a una tercera jornada

Archivo - Varias personas llevan flores durante el segundo día de ofrenda floral a la Virgen de los Desamparados, a 18 de marzo de 2026, en imagen de archivo. - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Fallas y presidente de Junta Central Fallera (JCF), Santiago Ballester, ha informado a los delegados de sector y a los presidentes de las Agrupaciones de la propuesta de una tercera jornada de Ofrenda, "puesto que en los últimos cinco años el censo fallero ha aumentado un 42 por ciento, al pasar de 90.563 falleros censados en 2021 a 128.492 en 2026, lo cual ha supuesto también un incremento del número de falleros y falleras que desfilan y depositan las flores a los pies de la Virgen María de los Desamparados".

En tan solo un año, de 2025 a 2026, los participantes en la Ofrenda se han incrementado, al pasar de 122.000 a 135.000, lo cual supone un 13% más de personas desfilando en las tardes del 17 y 18 de marzo. "Por todo esto, consideramos necesario ampliar las jornadas para una mejora del acto en muchos sentidos", ha destacado Ballester.

En esta propuesta se contempla que la Ofrenda a la Virgen María de los Desamparados pase a celebrarse en tres tardes consecutivas, los días 16, 17 y 18 de marzo. Esta reorganización significaría distribuir a las comisiones en tres jornadas para así no acabar más allá de las 22 horas, "por lo cual los falleros y falleras ya no desfilarían de madrugada como ha sucedido desde hace años y se producirían menos retrasos desde la hora de convocatoria hasta la hora de desfile".

Además, ha apuntado, "las comisiones que cierran la Ofrenda desfilarían más bien, por lo cual volverían mucho antes a sus demarcaciones". Asimismo, ha subrayado que "se mantendrá la esencia de la Ofrenda y las entradas por las calles La Paz y San Vicente Mártir. Además, ningún sector verá modificado su recorrido habitual".

Otro de los aspectos importantes para proponer esta tercera es el poder reforzar el dispositivo de seguridad de la ciudad por la noche, puesto que los efectivos implicados en el dispositivo de seguridad de la Ofrenda (Policía Local, Bomberos, Protección Civil, ambulancias, entre otros) acabarían en las primeras horas de la noche y pasarían así a prestar su servicio en el resto de la ciudad.

Esta propuesta ha sido presentada a los delegados de sector y presidentes de Agrupación en la tarde de este miércoles. Junta Central Fallera convocará el 14 de julio el Pleno de JCF y el día 21 la Asamblea de Presidentes, en la cual los presidentes y presidentas de falla tendrán que votar la propuesta.

La idea inicial de la JCF era que la propuesta se tratara en el pleno del mes de junio, para posteriormente ser ratificada por la asamblea de presidentas y presidentes de falla a finales de mes, pero a última hora no fue incluida en el orden del día del mismo.