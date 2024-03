El jefe de Bomberos a las familias de las víctimas de Campanar: "Hicimos todo lo que estuvo en nuestras manos"

El Ayuntamiento licitará el edificio de dirección de los Bomberos por un importe de 12 millones de euros

VALÈNCIA, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

El inspector jefe del departamento de Bomberos del Ayuntamiento de València, Enrique Chisbert, ha centrado su discurso del Día de los Bomberos, que coincide con la festividad de San Juan de Dios, en el incendio del edificio de Campanar que el pasado 22 de febrero costó la vida a diez personas y al respecto ha señalado a los familiares de las víctimas: "Hicimos todo lo que estuvo en nuestras manos". "No somos héroes ni lo queremos ser, lo que nos mueve es la vocación de servicio público y ahora y siempre estaremos ahí cuando las circunstancias vengan mal dadas", ha garantizado.

La jornada de celebración del Día de los Bomberos se ha celebrado este viernes en el Parque Central con la presencia de la alcaldesa, María José Catalá, el secretario autonómico de Seguridad y Emergencias de la Generalitat, Javier Montero, además de responsables del cuerpo de Bomberos y de la Policía Local y concejales de la Corporación.

Al respecto, el jefe de bomberos ha señalado que este incendio fue "uno de los más devastadores incendios ocurridos en la historia" no solo de València, sino de la mayoría de las ciudades de España o de Europa, que "puso en altísimo riesgo la vida de muchas personas" y "puso en jaque" a los primeros intervinientes. Sin embargo, ha elogiado "la masiva respuesta" del personal fuera de guardia, que se presentó tanto en el servicio, como en los distintos parques, para colaborar.

Asimismo, ha agradecido "el cariño y el abrazo" recibido de la totalidad de las instituciones nacionales, autonómicas y locales, de la mayoría de los cuerpos de bomberos de todo el país, de otras agencias y servicios de emergencias, de clubes deportivos, de empresas y de centenares de personas de forma anónima, a los que se ha comprometido a corresponder en "la ocasión propicia".

OBTENER LECCIONES

"Pero ahora llega el momento de la recuperación y ser una familia y ayudar a todo nuestro personal para su pronta recuperación física y emocional", ha señalado. En el incendio resultaron heridas 15 personas, siete de ellas bomberos, algunos con quemaduras en las manos.

Asimismo, ha apuntado que también llegará el momento de analizar y obtener lecciones, pero ha recalcado que ahora aún es el momento de los familiares de las víctimas y el de todas las personas que han sufrido pérdidas en este siniestro.

Del mismo modo, ha tenido palabras para los bomberos: "Aunque no somos héroes ni lo queremos ser, no sería justo no destacar que sí ha habido comportamientos dignos de ser tratados como héroicos". "Dicen que todos los estímulos que entran a través de nuestros sentidos llegan en 125 milisegundos, tenemos 125 milisegundos para decidir entre uno mismo y el otro, y nuestros compañeros, reconociendo la gravedad de la situación, sopesaron la prácticamente nula probabilidad de realizar un rescate y la altísima probabilidad de morir en el intento y, aún así, apostaron por la vida del otro".

"No existe mayor grado de generosidad en el género humano que este, apostar por la vida del otro a la costa de la propia", ha elogiado. Así, ha resaltado la "humildad y elevado compromiso" con sus compañeros y con los ciudadanos a los que sirven demostrado por estos bomberos que quieren ser anónimos, aunque ha señalado que "por poco tiempo" podrán mantener anonimato porque son "merecedores de la gratitud y del elogio de toda la sociedad".

Chisbert ha señalado que cada víctima a la que no pueden salvar en cada siniestro viaja con ellos siempre en el resto de su existencia. "Esa es la parte más triste de nuestro trabajo", ha constatado. "No sois bomberos cualesquiera, sois leyenda. Gracias por representar lo mejor de nuestro cuerpo de bomberos. Vuestra valentía y sacrificio no solo sirven de inspiración, sino que también fortalecen la confianza de la sociedad a la que servimos en vuestra vida", ha apostillado.

"SOIS GIGANTES"

Por su parte, la alcaldesa de València, María José Catalá, ha destacado "la grandeza" de los bomberos y ha anunciado que el Ayuntamiento comenzará en las próximas semanas el procedimiento para licitar el nuevo edificio de dirección del cuerpo municipal de Bomberos, que se levantará en el Parque Central que tiene en la avenida de la Plata.

Se trata de un proyecto con una inversión de 12 millones, que permitirá disponer de nuevas dependencias donde situar a todo el personal administrativo y de gestión del servicio. Una vez concluido, se acometerá la reforma del edificio actual para continuar avanzando en las infraestructuras operativas.

Así, Catalá ha señalado a los bomberos: "Hoy es vuestro día grande, el Día de los Bomberos, pero sois vosotros los que hacéis grande a València". Así, les ha felicitado "por la grandeza de vuestro servicio, de vuestro sacrificio y de vuestra humanidad". "Solo podemos daros las gracias y celebrar que los vecinos de València nos sentimos protegidos y nos sentimos seguros", ha señalado Catalá, que ha recalcado que "estas han sido unas semanas realmente duras y habéis demostrado, con creces, que sois ángeles de la guarda" y ha subrayado "la profesionalidad, entrega y entereza" de los bomberos de València.