El jefe de gabinete de Mazón, ante la jueza de Catarroja para testificar por la dana

VALÈNCIA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

José Manuel Cuenca, jefe de gabinete del actual presidente en funciones de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha llegado al juzgado de Catarroja (Valencia) para testificar ante la jueza que investiga la gestión de la catastrófica dana del 29 de octubre de 2024, que se ha cobrado 229 víctimas mortales.

Cuenca se ha presentado en las instancias judiciales sobre las 9 horas --estaba citado a las 9.30 horas-- donde está citado para declarar, en calidad de testigo, por las llamadas que mantuvo el día de la riada tanto con Mazón como con la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, investigada en el procedimiento.

Cuenca fue citado por la magistrada en relación con las llamadas aportadas por la defensa de Pradas de su teléfono del 29 de octubre de 2024 y las de Mazón, aportadas desde Presidencia de la Generalitat a la Comisión de Investigación de la dana de Les Corts.

Según la jueza, estas pruebas son oportunas dado que resulta necesario el análisis del proceso de toma de decisiones en el Cecopi del 29 de octubre de 2024, respecto del envío de la alerta a la población, como ya expresó ella misma en un auto previo de fecha de 5 de noviembre de 2025 y dado que la Audiencia Provincial de Valencia, estableció, en una resolución el pasado octubre, que son "diligencias pertinentes" aquellas que permiten esclarecer el proceso de deliberación y decisión que se siguió en la reunión de ese órgano el día de la dana.

La jueza ha hecho en sucesivas resoluciones un relato de ese listado de llamadas. Así, constan salientes de Pradas a Mazón a las 19.10 y a las 19.36 horas, canceladas por el 'president'; llamadas salientes de la exconsellera al secretario autonómico de Presidencia de la Generalitat, Cayetano García, a las 19.36 y 19.43 horas y una llamada entre Mazón y Cuenca a las 19.41 horas. Después se recoge una llamada del 'president' a Pradas a las 19.43 horas.

La jueza subraya que José Manuel Cuenca, por su cargo, estaba "próximo" a Mazón el 29 de octubre, y añade que es "evidente" que las llamadas de este alto cargo con Pradas "se sitúan temporalmente próximas" entre los intentos de comunicación de la exconsellera con el 'president' y las que éste le hizo a ella.

Además, agrega que Cuenca llamó a Pradas a las 16.48 y a las 16.56 horas, tras una llamada que el 'president' canceló a la exconsellera a las 16.29 horas.