El jefe de Recursos Humanos en la dana explica que decidió cerrar la Diputación en diez minutos

Archivo - Varios voluntarios colaboran en la limpieza de las calles, a 1 de noviembre de 2024, en Utiel. - Gabri Solera - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El jefe de Recursos Humanos de la Diputación de Valencia el 29 de octubre de 2024 --el día de la trágica dana en la que fallecieron 231 personas-- ha declarado ante la jueza que tomó la decisión de cerrar la institución provincial para que el personal se marchara a casa "en diez minutos".

El funcionario ha comparecido este jueves como testigo ante la magistrada de Catarroja (Valencia) y en su declaración, según ha podido saber Europa Press, ha explicado que adoptó la decisión de enviar a casa a la plantilla a las 14.00 horas de aquella jornada.

Ha puntualizado que aquel día no había previsto nada y se trabajaba "con normalidad". Sin embargo, a primera hora estaban programadas unas ponencias en relación con el empleo en la administración local a las que debía acudir el alcalde de Utiel y diputado personal, Ricardo Gabaldón, y no fue. Entonces "fueron conscientes de un riesgo grave" de lluvias.

Sobre las 13.00 horas empezó reunión mesa negociadora de los sindicatos a la que no se conectó, sobre las 13.30, le llaman y no atiende y después recibe un mensaje de WhatsApp sobre la alerta roja y muy mala situación en Utiel. A la 13.44 horas, se termina la mesa y se va a su ordenador a ver qué sucedía. Entonces, observó que la situación era muy grave en ese municipio.

En "diez minutos", hasta las 13.54 horas, valoró si había un protocolo para emergencias, que no existía --según ha dicho--, y se planteó el medio para adoptar y comunicar las decisiones. Ha relatado que no sabía si él era competente, pero como se tarda tanto y había "urgencia", determinó que se iba a realizar un envío "masivo" por email, que era el medio que tenía a su disposición.

Concretaron el texto para que no hubiera lugar a dudas y que algunos responsables dijeran que debían quedarse. Copiaron la alerta roja y que se cerraba la Diputación para que fuera "muy claro". Todo en diez minutos, ha recalcado. De hecho, a las 14.00 horas, todos tenían el email, puesto que se envió mediante la lista de difusión.

Este exjefe de Recursos Humanos ha comentado que no llamó al diputado de Personal en ese momento, por las circunstancias. Por su experiencia, ha continuado, en la Diputación se funciona de forma "muy autónoma, porque el político está en su localidad normalmente". A veces hablaba con su asesor que sí estaba y sí hablo con él para decírselo.

De alguna manera, ha considerado, contaba con el visto bueno del asesor de Gabaldón y ha precisado que no tenía el teléfono del presidente de la institución, Vicente Mompó por lo que no le llamó para pedir permiso.

Después de haber tomado la decisión, tiene una llamada con el jefe de Servicio de Presidencia preguntando si se había mandado porque la gente se estaba yendo.

INTERNET Y MEDIOS

Asimismo, ha expuesto que en internet consultó fuentes como Aemet, À Punt y webs de periódicos y ha enfatizado que la página inicial de los periódicos digitales y de la televisión pública valenciana eran suficientemente ilustrativas de la situación.

También ha aclarado que la persona que firma el informe de Recursos Humanos de la Diputación no estaba el día de la dana, es quien le sustituyó, pero para redactar este documento no le consultaron.

Finalmente, ha señalado que no sabe si Mompó está en la lista de difusión, aunque supone que sí y que entiende que la diputada de Recursos Humanos, Remedios Mazzolari, también por tener correo corporativo. En días posteriores, sí habló con el presidente en relación a su renuncia y alguna otra cuestión no relacionada con la guardia.