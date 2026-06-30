'Jesucristo Superstar' regresa a València quince años después con cuatro funciones en el Teatro Ateneo

Cartel de 'Jesucristo Superstar' en el Ateneo Mercantil de València - ATENEO MERCANTIL

VALENCIA, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La "icónica" 'Jesucristo Superstar' se representará en el Teatro del Ateneo Mercantil de València del jueves 23 al domingo 26 de julio. Se trata de una "nueva y ambiciosa" producción impulsada por los Solistas de la Orquesta Sinfónica del Mediterráneo, bajo la dirección artística y musical de Juan Antonio Ramírez.

Quince años después del éxito cosechado en el Palau de la Música en 2011, el espectáculo vuelve a la capital del Turia. Si en aquella ocasión ofreció dos funciones, esta nueva producción "redobla su apuesta con cuatro representaciones consecutivas a las 19:00 horas, en el Teatro Ateneo", detalla la organización en un comunicado.

Basada en el libreto y la música original de la legendaria ópera rock creada por Andrew Lloyd Webber y Tim Rice, la producción se interpretará íntegramente en castellano en una versión que recupera toda la fuerza emocional y musical de la obra que revolucionó el teatro musical contemporáneo.

Esta será la tercera ocasión en la que 'Jesucristo Superstar' se represente en València, consolidando el regreso de uno de los grandes títulos de la historia del musical y una de las producciones más influyentes de las últimas cinco décadas.

El Teatro Ateneo se transformará durante cuatro sesiones en un gran escenario para revivir una de las historias más universales de todos los tiempos. La propuesta combinará música en directo, escenografía, proyecciones audiovisuales, un cuidado diseño de iluminación y un amplio elenco de intérpretes para trasladar al público a los últimos días de la vida de Jesús.

Sobre el escenario participarán cerca de 40 actores e intérpretes que darán vida a los principales personajes de la obra y a las escenas corales que convierten a Jesucristo Superstar en uno de los musicales más impactantes de la historia. Pare ello, la Orquesta Sinfónica del Mediterráneo ha realizado un amplio proceso de casting durante los últimos meses.

La producción estará protagonizada por los Solistas de la Orquesta Sinfónica del Mediterráneo, formación integrada por destacados músicos vinculados al panorama musical valenciano que darán vida a una de las partituras más emblemáticas de la historia del teatro musical.

Bajo la dirección de Juan Antonio Ramírez, esta nueva versión recupera la esencia de la legendaria ópera rock combinando la fuerza del rock sinfónico con una cuidada propuesta semiescenificada capaz de emocionar tanto a quienes ya conocen la obra como a las nuevas generaciones de espectadores.

Las entradas para las cuatro funciones están disponibles tanto online, en www.servientradas.com/espectaculo/ATENEO_MERCANTIL/3/gran-musical-jesucristo-superstar.html así como en las taquillas del Ateneo Mercantil de Valencia, donde los socios podrán beneficiarse de un 10 % de descuento. Los precios oscilan entre los 32 y los 65 euros, según la ubicación elegida.