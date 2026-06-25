Jesús Borràs (APM-Compromís), nuevo alcalde de Manises en cumplimiento del pacto con PSPV y Podem

Jesús Borràs asume la alcaldía de Manises y toma el relevo de Javier Mansilla - AYUNTAMIENTO DE MANISES

VALÈNCIA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Manises (Valencia) ha celebrado este jueves el relevo en la alcaldía de la ciudad. Jesús Borràs (APM-Compromís) ha asumido oficialmente la vara de mando, tomando el testigo del socialista Javier Mansilla al frente del consistorio, en cumplimiento del acuerdo de gobierno subscrito entre PSPV-PSOE, APM-Compromís y Podemos para el mandato 2023-2027.

Desde el consistorio aseguran que este cambio representa "una nueva etapa dentro de un proyecto compartido que ha gobernado Manises durante los últimos años con el objetivo de continuar impulsando políticas progresistas, transformadoras y centradas en el bienestar de la ciudadanía". Además, destacan que el relevo se produce "desde la normalidad institucional y desde la voluntad de reforzar la estabilidad de un gobierno que cuenta con una mayoría consolidada".

Los representantes de las tres fuerzas que integran el ejecutivo municipal ponen en valor "el clima de confianza, lealtad y cooperación que ha hecho posible esta alternancia al frente del Ayuntamiento". Una fórmula que, a su juicio, demuestra que "la política puede construirse desde el diálogo, el consenso y la generosidad al servicio del interés general".

Con este relevo, el equipo de gobierno afronta el último año de mandato con la voluntad de "culminar proyectos estratégicos para la ciudad y continuar trabajando desde la unidad para dar respuesta a los retos presentes y futuros de Manises".

La nueva etapa que se abre mantiene "intacto" el objetivo compartido de las fuerzas progresistas: "continuar construyendo una ciudad más cohesionada, innovadora, sostenible y próspera para toda la ciudadanía".

En cuanto a la estructura de gestión, el nuevo alcalde pasa a responsabilizarse de Relaciones Institucionales, Protocolo, Hermanamientos, Comunicación y Coordinación Unesco, además de las áreas que ya ocupaba.

Por su parte, el alcalde saliente asume ahora las delegaciones de Vivienda, Proyectos Europeos, Subvenciones y Turismo. Contratación y Patrimonio, competencias que antes ostentaba Borràs, pasan a ser dirigidas por el concejal de APM-Compromís Xavier Morant.

Y la reordenación de las tenencias de alcaldía quedan así, de primera a sexta: Javier Mansilla, Rafa Mercader, Carmen Moreno, Ángel Mora, Mª José Zamora y Juan Carlos Esteve.