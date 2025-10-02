Joaquín Pérez no optará a la reelección como presidente de CEV Alicante

ALICANTE, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El actual presidente de CEV Alicante, Joaquín Pérez, ha tomado la decisión de no optar a la reelección como máximo representante de la organización, según ha informado la patronal alicantina este jueves en un comunicado.

Durante su mandato, Pérez ha defendido "la necesidad de contar con una voz única y sólida del empresariado alicantino" y ha reclamado "mejoras en infraestructuras, financiación y agua como prioridades estratégicas".

Asimismo, según ha señalado la entidad en un comunicado, el todavía presidente también "ha impulsado el crecimiento de la confederación en la provincia con la adhesión de nuevas empresas y asociaciones, reforzando la presencia de la CEV en todas las comarcas".

"Cuando asumí la presidencia lo hice con un objetivo claro: trabajar con honestidad y responsabilidad por las empresas de la provincia e impulsar la vertebración territorial. Hoy considero que, por mi parte, esa etapa está cumplida y que es el momento de ceder el testigo", ha señalado Pérez.

Y ha continuado: "Me marcho convencido de que la unidad y la cohesión siguen siendo las claves para que Alicante tenga el peso que merece. Por ello, espero que la persona que ocupe la presidencia en los próximos años dé continuidad al camino iniciado y que la CEV siga creciendo como voz sólida, cohesionada y respetada del empresariado alicantino y de toda la Comunitat Valenciana".

"Agradezco enormemente la confianza, el apoyo y el trabajo de las asociaciones, las empresas y el equipo técnico de la confederación, sin los cuales no hubiera sido posible avanzar en la defensa de los intereses de las empresas alicantinas", ha concluido.