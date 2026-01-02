La JOGV concluye su Trobada d'Hivern con conciertos en Castelló, La Nucia y València

Imagen de archivo de la JOGV - GVA

VALÈNCIA, 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Jove Orquestra de la Generalitat Valenciana (JOGV), unidad artística dependiente del Institut Valencià de Cultura, concluye con tres conciertos en Castelló, La Nucia y València, su Trobada d'Hivern, con dirección del maestro Daniel Gil.

El primer concierto se celebra el viernes 2 de enero, a las 19.30 horas, en el Auditori de Castelló; el segundo tendrá lugar el sábado 3 de enero, a las 20.00 horas, en el Auditori de La Nucia, con dirección de Jesús Orón Bolós y el domingo 4 de enero el Palau de la Música de València acogerá, a las 19.30 horas, el tercer recital, que pondrá final a la Trobada d'Hivern.

En esta ocasión, la Trobada d'Hivern de la JOGV ha contado con la colaboración, por primera vez, del Centro de Perfeccionamiento del Palau de Les Arts de València, "una sinergia que permite incorporar grandes cantantes solistas al repertorio de la orquesta", según ha informado la Generalitat en un comunicado.

Junto a la JOGV, participarán en los conciertos las sopranos Holly Brown y Nuada Le Drève, los tenores Filipp Modestov, Pablo Rubín-Jurado, y Joaquín Cangemi, y el barítono Carlos Reynoso.

El repertorio que se ha preparado durante estos días y que se interpretará en los conciertos tiene dos partes, y se compone de piezas breves de Beethoven, Rossini, Mozart, Donizetti, Strauss y Serrano, entre otros.

Del 22 de diciembre al 4 de enero, La JOGV ha celebrado en Les Arts las clases y los ensayos de su Trobada d'Hivern, con una plantilla de 63 músicos menores de 26 años y con la dirección de Daniel Gil y Jesús Orón como director asistente.

En esta Trobada d'Hivern, la Jove Orquestra de la Generalitat está dirigida por el valenciano Daniel Gil, uno de los directores más laureados de su generación. Ha sido galardonado en seis concursos internacionales que le han llevado a dirigir en Italia, Francia, Polonia, Bulgaria y Rumanía y actualmente es el director musical y director artístico adjunto de Amics de l'Òpera de Sabadell/Òpera Catalunya.

La Jove Orquestra de la Generalitat Valenciana depende de la dirección adjunta de Música y Cultura Popular del Institut Valencià de Cultura (IVC) y está formada por 95 músicos menores de 26 años. El objetivo es contribuir a la formación de los músicos mediante encuentros y talleres dirigidos por destacados profesores de cada especialidad instrumental.

En su repertorio destaca la presencia de música actual y las obras de compositores valencianos, a las que ha dedicado su producción discográfica. En concreto, en la Trobada d'Hivern de este año han participado los profesores Joan Espina y Alejandra Navarro (violín), Alicia Salas (viola), Montserrat Egea (violonchelo), Jorge Martínez Campos (contrabajo), Álvaro Octavio (flauta), José M. Ferrero (oboe), Sergio Rodrigo (clarinete), Xavier Biosca (fagot), José Chanzá (trompa), Carlos Roda (trompeta), Sergi Miñana (trombó) y Víctor Segura (percussió).