John Põ llevará en marzo su "experimentación sonora" a la Sala Auditorio Roig Arena

John Po actuará en la Sala Auditorio Roig Arena - ROIG ARENA

VALÈNCIA, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

John Põ, uno de los nombres emergentes de la nueva escena urbana española, actuará el próximo 4 de marzo en la Sala Auditorio Roig Arena de València.

Este espacio se convertirá los días 4 y 5 de marzo en el escenario de la séptima edición del festival Mala Conducta de la promotora @cero.en.conducta, un punto de encuentro para algunas de las propuestas "más interesantes" de la nueva escena musical.

Tras el concierto de John Põ, cuyo proyecto musical se caracteriza por la "experimentación sonora y una marcada identidad visual", el encuentro continuará el día siguiente con la ya anunciada actuación de la artista cartagenera l0rna.

Estas dos jornadas "giran alrededor al talento joven, a los sonidos que están marcando el presente y a los artistas que están contribuyendo a definir el futuro de la música urbana y alternativa nacional, formando un tejido cultural renovado, con códigos y maneras de hacer nuevas", destaca la organización en un comunicado.

El artista del Bierzo John Po ha logrado hacerse un hueco y consolidarse como un artista de talla mayor desde una posición inusual, viniendo de una ciudad de provincia sin mudarse a Madrid o pasando por el aro de cualquier 'Major'. Tiene una propuesta musical difícil de encasillar, su sonido transita entre el urbano, el trap, el reggaetón y la electrónica, combinando ritmos contundentes con una identidad muy personal.

Su salto a la popularidad llegó con 'Gallina y cocaína', tema que se viralizó en TikTok y que supuso un importante impulso para su carrera. Desde entonces, canciones como 'Contacto' o 'No es lo mío' han seguido ampliando su alcance y consolidando una comunidad de seguidores cada vez mayor.

La suma de John Po y l0rna al cartel dibuja dos jornadas con personalidades propias, pero conectadas por una misma filosofía: dar visibilidad a propuestas que están creciendo, rompiendo etiquetas y construyendo nuevas formas de entender la música.

Las entradas para concierto de John Põ ya están a la venta en roigarena.com.