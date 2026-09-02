Jordi Hereu asegura que el Gobierno está dedicado "plenamente" a normalizar la vida en Ceuta "lo antes posible"

Jordi Hereu, ministro de Industria y Turismo - ÁNGEL SÁNCHEZ

CASTELLÓ 2 Sep. (EUROPA PRESS) - -

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha asegurado este miércoles -en que se celebra el Día de Ceuta- que el Gobierno está dedicado "plenamente" a normalizar la vida en la ciudad autónoma "lo antes posible".

Hereu se ha manifestado así ante los medios durante la visita que ha realizado a la sede de la Asociación Española de Fabricantes de Azulejos y Pavimentos Cerámicos (Ascer), en Castelló, al ser preguntado si sigue defendiendo la postura del Gobierno de que no sabían nada pese al informe policial que apuntaría a una responsabilidad de Marruecos en la entrada masiva de migrantes de finales de julio en Ceuta.

"Hoy es el día de Ceuta y quiero expresar la solidaridad con Ceuta", ha señalado el ministro, quien ha destacado que, en estos días, en lo que se tienen que centrar es en poder normalizar la vida social, económica, urbana en Ceuta "lo antes posible", y esto -ha dicho- "precisa de muchos esfuerzos, de tratar de manera personalizada a todas las personas que están allí que entraron de manera irregular y dar una respuesta lo antes posible".

"A esto nos dedicamos y lo hacemos en coordinación con el Gobierno de la ciudad autónoma y creo que no podemos dispersar la energía más que en lo que tenemos que estar centrados, que es normalizar la vida en Ceuta lo antes posible, y creo que esta es la mejor celebración que podemos hacer", ha añadido.

Preguntado sobre si Marruecos sigue siendo un socio fiable, Hereu ha insistido en que "hay que normalizar lo antes posible la vida en Ceuta" y que a eso está dedicado "plenamente" el Gobierno.