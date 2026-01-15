Jordi Sevilla asegura que dirigentes del PSOE estaban "todos informados" de sus planes aunque no "estuvieran de acuerdo"

El exministro, Jordi Sevilla, durante el acto homenaje con motivo del XXXIV aniversario del asesinato del profesor Manuel Broseta, en el Monolito en el Parterre del profesor Manuel Broseta, a 15 de enero de 2026, en Valencia, Comunidad Valenciana (España) - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El exministro y expresidente de Red Eléctrica Jordi Sevilla ha asegurado que dirigentes del PSOE estaban "todos informados" de sus planes de publicar un manifiesto con el que quiere promover un debate crítico dentro del PSOE frente al "callejón sin salida" al que, a su juicio, le ha llevado Pedro Sánchez, aunque ha matizado al respecto: "Esto no quiere decir que todos estuvieran de acuerdo, lo que digo es que estaban todos informados".

De este modo lo ha manifestado, en declaraciones a los medios tras asistir este jueves en València al acto homenaje con motivo del XXXIV aniversario del asesinato del profesor Manuel Broseta, preguntado por si ha hablado con "grandes dirigentes" del PSOE como Felipe González o Alfonso Guerra. El texto publicado por el exministro carga contra las políticas de "crispación", de bloques enfrentados y la dinámica "sanchismo-antisanchismo" que ha impulsado a su parecer el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez.

Jordi Sevilla ha hecho un llamamiento a los dos "grandes partidos" de España, el PSOE y el PP, pero "especialmente" al suyo, el primero, "para que pongamos ya pie en pared a esta estrategia de enfrentamiento y polarización a la que otros nos están arrastrando". Con ella, a su juicio, "no ganamos los ciudadanos, entre otras cuestiones porque el sistema democrático está hecho de tal manera que los grandes problemas de la ciudadanía como el de la vivienda o el del empleo precario de los jóvenes solo se resuelven mediante pactos y acuerdos entre instituciones y entre partidos políticos".

Así, ha sostenido que estos problemas "no se resuelven lanzándose los trastos a la cabeza, con insultos, con propuestas inaplicables porque no tienen respaldo, sino todo lo contrario". "Y como yo todavía pienso que la política es un instrumento para hacer cosas que mejoren la vida de los ciudadanos, en este momento creo que para hacer cosas desde la política que mejoren la vida de los ciudadanos, PP y PSOE tienen que volver a replantearse si el camino actual es el correcto, que yo creo que no", ha argumentado.

Además, ha considerado que "una mayoría creciente de españoles vote a lo que vote, cree que no", por lo que ha justificado su llamamiento al POSE para que "cambie el rumbo y redirija nuestros esfuerzos hacia la solución de los problemas de los ciudadanos". Según el exministro, esto se debe hacer "pactando y acordando con quien nos puede ayudar a resolver esos problemas", que ha recalcado que, "desde luego, no es Junts, no es Esquerra --Republicana de Catalunya--, no es Podemos".

"ME DIRIJO A MI PARTIDO PORQUE ES EN EL QUE MILITO"

Sobre sus afirmaciones del "callejón sin salida del 'sanchismo'", ha expuesto que él es militante del PSOE y, por lo tanto, tiene que dirigirse hacia su partido, "señalando honestamente lo que creo que no se está haciendo bien". "Yo me dirijo a mi partido porque es en el que milito", ha argumentado. En este sentido, ha afirmado que admite y acepta que haya compañeros de formación que no estén de acuerdo con él y ha señalado: "Bien, vamos a discutirlo".

Sin embargo, ha advertido del "resultado" de "la actual senda en la que nos estamos metiendo" en el PSOE: "Y el resultado es que los jóvenes no tienen vivienda, tienen empleos precarios, la extrema derecha crece y cada vez más estamos en manos de minorías enloquecidas como --el expresidente de la Generalitat y líder de Junts Carles-- Puigdemont".

LA ACTUAL SENDA ES UN "CAMINO EQUIVOCADO"

Con ello, a su juicio "no hace falta ser muy listo para darse cuenta que ese es un camino equivocado". "Por tanto, tendremos que replantearnos si no merece la pena cambiar el camino. Y yo lo que digo es que estamos a tiempo todavía, antes de las próximas elecciones generales, de cambiarlo", ha continuado.

No obstante, el exministro ha indicado que este llamamiento es "también extensivo" hacia el PP porque "muchas veces" tiene "la impresión de que una buena parte de ese fuego también lo alimentan las declaraciones" del líder de este partido, Alberto Núñez Feijóo.

PIDE "CAMBIAR UN POCO EL CHIP" EN LA "ÉPOCA DEL 'LIKE'"

Preguntado por cuántos apoyos ha recabado su plataforma, Jordi Sevilla, ha eludido contestar y ha esgrimido que en la "época de los 'likes', de los vídeos y de las redes sociales" hay que "cambiar un poco el chip". "Me llama la atención que todavía se esté pidiendo por algo tan viejuno como es las firmas", ha subrayado.

Según ha argumentado, "el error que se hubiera cometido de presentar firmas es que todos nos hubiéramos fijado en las firmas y no en el manifiesto", que es lo que él quería "que fuera el foco de atención, de reflexión, de debate y de discusión, incluso de desinterés por parte de algunos compañeros" del PSOE.

Por otro, ha apuntado que el manifiesto ha sido publicado en redes sociales. "Por tanto, estamos esperando que la manera de sumarse a ello sea la manera de hacer esos debates en los pueblos, en las ciudades, allá donde cada uno esté y también colocando los famosos y míticos 'likes' en las redes sociales", ha continuado. "Estamos ya en el siglo XXI, porque, si alguno no se da cuenta de ello, estamos ya en el siglo del 'like'", ha agregado.

REPLICA A MORANT: "A TODOS NOS INTERESA"

Además, ha respondido a la secretaria general del PSPV y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, quien este lunes afirmó que no había leído el manifiesto de Sevilla porque, entre otras cosas, no le "interesa", y ha replicado: "A todos nos interesa la situación en la que vive España y nos interesa mucho evitar errores que hemos cometido otras veces en el pasado, como el esforzarnos por dividirla en dos Españas enfrentadas una con otra".

"A todos nos interesa también evitar esa situación y esa situación solo la pueden evitar dos grandes partidos políticos, que son los dos únicos que cada 6 de diciembre celebran la Constitución, que es el PP y mi partido, el PSOE", ha zanjado.