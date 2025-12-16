Jorge Drexler traerá en octubre al Roig Arena de València su nueva gira

Archivo - El músico Jorge Drexler posa durante una entrevista con Europa Press. ARCHIVO. - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

Jorge Drexler hará parada el 16 de octubre de 2026 en el Roig Arena de València para presentar en directo su nuevo trabajo discográfico, que verá la luz el próximo año.

Su última actuación en València se produjo hace ya tres años, en el marco de su gira 'Tinta y Tiempo', con la que recorrió más de 35 países, recuerda la organización en un comunicado.

Como adelanto de su próximo disco, Drexler publicó el 15 de septiembre 'El Fin y el Medio', con gran acogida por parte del público. Además, recientemente se ha alzado con otro Latin Grammy por 'Desastres Fabulosos', canción escrita junto a Mateo Sujatovich y que ha sido galardonada en la categoría de Mejor Canción Pop/Rock.

Las entradas para el concierto de Jorge Drexler en el Roig Arena salen a la venta el miércoles, 17 de diciembre, a las 12h, en la web www.roigarena.com