Jorge González defiende su apuesta "eurovisiva" para el Benidorm Fest: "No hemos hecho una canción para la radio"

VALÈNCIA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

"Estamos aquí para ofrecer propuestas diferentes, si todos nos pareciésemos, tendríamos una gala aburrida y sin interés". Palabra de Jorge González, uno de los artistas que trae al Benidorm Fest una propuesta de carácter más "eurovisivo": 'Caliente'.

Y así defiende su posición en una entrevista con Europa Press: "Nosotros no hicimos una canción para ver si funcionaba en la radio, porque hubiese tenido otro sonido, otros matices, otra estructura. Hicimos una canción, que a lo mejor es un error, puede ser, pero quisimos hacer una canción que vista en directo y con puesta en escena, funcione".

"Ha sido muy criticado eso de que esta sea una canción hecha para Eurovisión, bueno, pues sí, pero es que vamos a Eurovisión", ha manifestado González, que también ha adelantado que habrá una "sorpresa" en su actuación y una versión especial para el Benidorm Fest.

Algo similar a lo que hizo la primera ganadora del festival, Chanel, en su año: "Seguramente, dudo que cuando todos escuchamos la canción de Chanel pensáramos que esa canción fuera a ser un éxito hasta que no la vimos a ella, y desde entonces, no hay fiesta en la que SloMo no haya sonado", ha señalado, aunque ha apostillado: "No estoy diciendo que con mi canción vaya a pasar lo mismo".

De hecho, consciente de la posibilidad de comparación entre ambas propuestas, González argumenta que "si tiene algo de comparación es que son aires latinos". "La esencia es la misma, es algo festivalero, animado, que tiene ese toque latino, pero latino español", ha señalado. "Sube, honey, move your body, que se pare, porque la noche está caliente", dice la letra.

Y ha añadido: "¿En qué nos podemos parecer? En que los dos bailamos, lo que pasa es que ella baila en un nivel bailarina y yo no soy bailarín, soy una persona que puede cantar y bailar, pero no soy bailarín". "Aunque la danza está muy presente, en 'Caliente' toma un poco más de impulso la interpretación", ha remarcado.

"UN VIDEOCLIP EN DIRECTO"

Justo después de sus primeros ensayos en Benidorm, González señala que su puesta en escena va a ser "casi un videoclip en directo". "Es un número no tanto en movimiento, sino en energía, que también hay un movimiento, pero la energía, el foco, el nervio y la garra están muy presentes y esto también necesita aire y contención", ha señalado.

"Lo primero que le he pedido a mi representante y a mi equipo es tener preparada una bomba de oxígeno según baje del escenario", ha bromeado.

Además, ha subrayado que el número que veremos el jueves por la noche en la segunda semifinal "no tiene nada que ver" con sus anteriores participaciones en la preselección española para Eurovisión. Participó en 2009 y 2014, y ahora, trae una actuación "mucho más madura".

También ha cambiado la manera de elegir al representante español, que desde hace dos años se escoge mediante el Benidorm Fest. "Igual que las personas evolucionamos, aprendemos, mejoramos y crecemos, el festival también lo ha hecho. Ahora mismo, se lo toman con muchísimo cariño", ha añadido.

"Estamos muy contentos porque ahora ponen las orejas, los ojos y el corazón para que lo que entregan sea lo más parecido a lo que de verdad queremos hacer", ha añadido.

"LO QUE SUBE, BAJA"

A sus 35 años, Jorge González lleva casi 18 de carrera ya desde que entrase en la edición de 2006 de Operación Triunfo, donde quedó tercero. Ahora, cuenta que está siguiendo la edición de este año y que le sorprende que "gente que pensaba que era muy artista y muy brutal se ha ido antes", como Cris o Suzete. Reconoce que, de los que quedan en la academia, sus favoritas son Naiara y Ruslana.

¿Qué les diría a esta generación de 'triunfitos'? "Les diría que las cosas no son siempre como crees. Parece que lo tenemos todo, que parece ahí que nuestra carrera va a ser increíble porque estamos en todos los medios y en todas partes, y cuando sales no es así. Es el trabajo el que te va a hacer estar vivo en la música". "Todo lo que sube, baja y lo que baja, a veces sube", ha agregado.

También ha destacado su paso por Tu Cara Me Suena, donde ganó la octava edición. "Fue una escuela intensiva, gracias a ello he podido hacer cosas que nunca pensaba que iba a poder", ha señalado.

Dada la idea de 'Caliente', era casi una pregunta retórica la de si González se ve en Eurovisión, que este año se celebra en Malmö. "La verdad es que sí. De hecho, tuve una visión cuando llegué con todo el equipo: '¡Tengo la sensación de que no estamos en España!'", ha añadido.

"Lo disfrutaría mucho, porque al final, no dejo de ser también un eurofán. Vivirlo desde dentro sería maravilloso. No sé si ha sucedido ya, que vaya alguien que de verdad sea eurofán y disfruta del festival, pero para mí eso sería brutal", ha explicado.