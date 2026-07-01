José Vicente Morata inicia un nuevo mandato al frente de Cámara Valencia tras la constitución del nuevo Pleno

Constitutción del nuevo Pleno - CÁMARA VALENCIA

VALÈNCIA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

José Vicente Morata ha sido reelegido este miércoles por unanimidad presidente de la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Valencia durante la sesión constitutiva del nuevo Pleno para el mandato 2026-2030.

En el acto, presidido por la consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Marian Cano, también ha quedado elegido el nuevo Comité Ejecutivo de la institución, según ha informado Cámara Valencia en un comunicado.

Con ello culmina el proceso electoral cameral y se inicia una nueva etapa orientada a "seguir impulsando la competitividad de las empresas, la internacionalización, la innovación, la formación y la colaboración público- privada".

El nuevo Comité Ejecutivo ha quedado integrado por José Vicente Morata Estragués como presidente; María José Mainar Puchol (Mainar Proyectos) como vicepresidenta primera; Alejandro Bermejo Fliquete (Valenciana de Molduras Alto Turia) como vicepresidente segundo, y Juan Francisco Cámara Gil (Torrescámara) en la función de tesorero.

Por su parte, las vocalías han sido asumidas por Vicente Boluda Ceballos (Boluda Corporación Marítima), Francisco José Corell Grau (FVET), Olga García Sanz (CaixaBank), Fernando Gastaldo Lázaro (Factor Ingeniería y Decoletaje) y Yasmina Santos Galán (Mercadona).

En su primera intervención tras ser reelegido, José Vicente Morata ha afirmado que la mejora de la competitividad será el eje del nuevo mandato de la Cámara de Comercio de Valencia.

El presidente ha señalado que las empresas afrontan un escenario marcado por la inteligencia artificial, la digitalización, la transición energética y la transformación del comercio internacional, por lo que ha defendido la necesidad de reforzar la colaboración público-privada y de impulsar aquellas actuaciones que contribuyen directamente al desarrollo económico, como las infraestructuras estratégicas, la innovación, la formación, la internacionalización y la atracción de inversiones.

Asimismo, ha destacado que "la misión de la Cámara consiste en contribuir a mejorar la competitividad y la productividad de las empresas valencianas" porque, según ha subrayado, "solo las empresas más competitivas podrán innovar más, abrir nuevos mercados, atraer inversión, crear empleo de calidad y generar mayor bienestar para toda la sociedad".

El nuevo Pleno, integrado por 60 representantes de empresas y organizaciones empresariales de la provincia, constituye el máximo órgano de gobierno de Cámara Valencia. Su composición "refleja la diversidad y el peso del tejido empresarial de la provincia de Valencia", con presencia de compañías referentes de sectores como la industria, la logística, la alimentación, el comercio, la construcción, la banca, la innovación, el turismo, la salud y los servicios, junto a representantes de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV).