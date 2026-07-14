La Joven Banda Sinfónica de la FSMCV celebra sus 25 años con el estreno de la nueva sinfonía de Ferrer Ferran

Archivo - Concierto de la Joven Banda Sinfónica de la FSMCV - FSMCV - Archivo

VALÈNCIA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Joven Banda Sinfónica de la Federación de Sociedades Musicales de la Comunitat Valenciana (FSMCV) afronta este mes una nueva edición de su encuentro estival, que tendrá como gran acontecimiento artístico el estreno absoluto de The Creation, Quinta Sinfonía para banda compuesta por Ferrer Ferran con motivo del 25 aniversario de la formación.

Más de 80 jóvenes músicos de las provincias de Alicante, Castellón y Valencia participarán en una intensa semana de formación, ensayos y convivencia bajo la dirección de Sergio Díaz, quien se incorpora esta temporada al frente de una de las principales unidades artísticas de la FSMCV. Seguidamente, la Joven Banda Sinfónica iniciará una gira que llevará el programa a diferentes puntos de la Comunitat Valenciana.

La primera actuación tendrá lugar el viernes 24 de julio, a las 20 horas, en La Nucía (Alicante). La gira continuará el sábado 25, a las 22.30 horas, en Xilxes (Castellón). El concierto de clausura se celebrará el domingo 26 de julio, a las 12 horas, en Castelló (Valencia), como punto final de una semana de trabajo intensivo y una temporada especialmente significativa para la formación.

"Con la celebración de sus 25 años de trayectoria y esta nueva gira, además del estreno de la pieza del maestro Ferrer Ferran, la Joven Banda Sinfónica reafirma su papel como una de las grandes plataformas de formación y proyección del talento musical joven de la Comunitat Valenciana", expresa la presidenta de FSMCV, Daniela González.

La concentración previa a los conciertos comenzará el próximo lunes 20 en el Auditorio Municipal Salvador Seguí de Segorbe (Castellón). El público podrá acercarse al proceso de preparación de la formación durante el ensayo abierto que se celebrará el jueves 23, a las 20 horas, en el propio auditorio de Segorbe.

Esta iniciativa permitirá conocer desde dentro el trabajo que precede a los conciertos y la manera en que más de 80 intérpretes, procedentes de diferentes sociedades musicales, construyen en pocos días un sonido y un discurso artístico comunes.

El principal hito de esta temporada será el estreno absoluto de The Creation, Quinta Sinfonía para banda del reconocido compositor Ferrer Ferran. La obra ha sido creada expresamente para conmemorar el 25 aniversario de la Joven Banda Sinfónica y constituye uno de los proyectos más ambiciosos afrontados por la formación a lo largo de su trayectoria.

Junto a esta nueva creación, el programa incluirá Art i Cultura, de Iván Romero; Lo Cant del Valencià, de Pedro Sosa, y la Tercera Sinfonía Jalupé para banda sinfónica, de Luis Serrano Alarcón. La selección reúne distintas generaciones y miradas de la composición valenciana y refuerza la voluntad de la Joven Banda Sinfónica de trabajar música original para banda con un alto nivel de exigencia artística.