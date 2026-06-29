Una joven cae a un bajo comercial desde la planta superior tras ceder el piso por unas obras en Benetússer

Archivo - Imagen de archivo de una SAMU - CICU - Archivo

VALÈNCIA, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

Una joven de 25 años ha sufrido un politraumatismo al caer a un bajo comercial desde la planta superior tras ceder el piso donde parecía que se estaba haciendo alguna obra o reforma, según han informado el Consorcio de Bomberos y el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

El incidente tuvo lugar sobre las 22.15 horas de este domingo en la Avenida Alfafar de la localidad valenciana de Benetússer. Al parecer, una mujer se había caído al interior de un bajo comercial desde la planta superior, donde parecía que estaban haciendo alguna obra. Cedió el pisó y la mujer cayó al establecimiento.

Hasta la zona acudió una dotación de bomberos y el sargento que ayudaron a medios sanitarios y a la Policía y aseguraron el lugar de trabajo para que se pudiera atender a la mujer. El equipo médico de SAMU desplazado atendió a la víctimas, de 25 años, que presentaba politraumatismo y posteriormente fue trasladada al Hospital Doctor Peset de València.